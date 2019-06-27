محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جزر القمر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من فخامة عثمان غزالي رئيس جزر القمر، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والرئيس عثمان غزالي خلال الاتصال، أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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