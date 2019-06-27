القوات المسلحة تحتفل بتخريج طلبة المدارس الثانوية العسكرية في العين والظفرة

احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة، بتخريج عدد من دفعات طلبة المدارس الثانوية العسكرية في منطقة الظفرة ومنطقة العين، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة.

وفي مدينة العين احتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية بتخريج الدفعة الرابعة والعشرين من طلبتها، وحصولهم على شهادة الثانوية العامة، وذلك بمقر المدرسة في مدينة العين بحضور اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد المدارس الثانوية العسكرية كلمة رحب فيها براعي الحفل و الحضور، وقال: "نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من قادة المستقبل، من أبناء هذا الوطن العزيز، ممن أعدوا ليكونوا رجالاً وقادة ليرفدوا قواتنا المسلحة بكافة صنوفها بطاقات بشرية مؤهلة تأهيلاً تعليمياً إبداعياً، تتجلى فيه مهارات الإبداع والتفكير العلمي والتحليل، وتربوياً تسمو فيه مبادئ حب الوطن والانتماء، والإخلاص له والولاء والطاعة لقيادته الرشيدة".

وأشار قائد المدارس العسكرية إلى أن قيادة المدارس العسكرية دأبت منذ تأسيسها على تحقيق رؤيتها والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها من خلال برامج تآهيلية مختلفة، واشتملت على البرنامج الأكاديمي العام، والبرنامج الصيفي الخارجي، وكذلك برامج اللياقة البدنية والصحية، وبرنامج التأهيل القيادي.

وقال: "لقد تمكّن الطلبة من الحصول على تقديرات عالية في امتحانات الكفاءة التعليمية التي أهلتهم للالتحاق بالجامعات والكليات العسكرية داخل وخارج الدولة، ما حقق رؤية وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة"، مؤكداً أن مدارس الثانوية العسكرية تعمل على أن تكون في طليعة المؤسسات التعليمية والتربوية في الدولة، وبناء طلاب ذوي شخصيات مستقلة، واثقة وقوية الإرادة، متمسكة بالأخلاق الإسلامية الحميدة، محترمة للذات والغير".

وفي ختام كلمته، توجه إلى الخريجين قائلاً: "نهنئكم أبنائي وذويكم، بنجاحكم واجتيازكم لهذه المرحلة الدراسية المهمة، والتي نأمل أن تكون اللبنة الأولى في حياتكم المهنية وفي بناء قواتنا المسلحة".

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وأقسم الخريجون قسم الولاء لله والوطن والقائد، إذ أقسموا على أن يكونوا مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، ومطيعين لأوامر رؤسائهم منفذين لها في البر والبحر والجو، داخل البلاد وخارجها وفي كل الأوقات، حامين علم واستقلال وسيادة دولتنا، معادين من يعاديها ومسالمين من يسالمها.

وبعدها سلّم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الجوائز والشهادات للطلبة المتفوقين والخريجين، وأخذ الصور التذكارية معهم، مهنئاً ومباركاً لهم تخريجهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

وفي منطقة الظفرة، احتفلت قيادة المدرسة الثانوية العسكرية بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتها، وذلك بمقرها بحضور مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وعدد من ضباط القوات المسلحة، وأولياء أمور الخريجين والمدعوين.

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وتضمن الحفل عدداً من الفقرات المختلفة شملت فيلماً عن حياة الطلبة الخريجين، وتسليم علم المدرسة من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها.

وفي ختام الاحتفال قام مدير القوى البشرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة بتوزيع الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين وتم أخذ الصور التذكارية مع الخريجين.