البنك السعودي البريطاني "ساب" يصبح أول بنك في السعودية يقدم تدريباً معتمداً من معهد المحاسبين...

انضم البنك السعودي البريطاني "ساب" (SABB) إلى معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، ليصبح البنك الأول في المملكة العربية السعودية الذي يقدّم تدريباً معتمداً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. ومن شأن هذه الشراكة التي تدعم رؤية المملكة العربية السعوية 2030، أن تساعد "ساب" على جذب واستبقاء المواهب من خلال تقديم شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA المرموقة من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW.

وباعتباره واحداً من أبرز مؤسسات الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية، تشكّل الشراكة الجديدة جزءاً من استراتيجية "ساب" ليصبح الأفضل في مجال التمويل على الصعيد الدولي، ولكن الأهم من ذلك دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وبمنح المواطنين السعوديين إمكانية الوصول إلى الشهادات المعترف بها على مستوى العالم، وكذلك فرص التدريب بما يدعم تنمية مهاراتهم وقدراتهم، يمكن أن يساعدهم "ساب" على تحقيق مستقبل أفضل يتلاءم مع مؤهلاتهم وطموحاتهم.

وقال ماثيو بيرس، مدير الشؤون المالية لدى البنك السعودي البريطاني "ساب": "من خلال الشراكة مع مؤسسة عالمية رائدة في مجال المحاسبة والتمويل تحافظ على أعلى المعايير المهنية، يفخر ’ساب‘ جداً بأنه أصبح أول بنك في المملكة يوفر تدريباً معتمداً من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية واستراتيجية ’ساب‘ لتعزيز علاقاته دولياً، مع تنمية المواطنين السعوديين ودعم رؤية 2030".

إن استكمال متطلبات شهادة المحاسب القانوني المعتمد يمكّن المهنيين المتخصصين من استخدام لقب "محاسب قانوني معتمد من معهد ICAEW". وبفضل قيمتها الكبيرة بين مختلف أنواع الشركات حول العالم، تقوم أكثر من 5,000 شركة حالياً بتدريب طلبة شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA. وتزوّد هذه الشهادة الطلبة بمزيج من المعرفة المالية ومهارات المحاسبة، وتجربة تجارية فعلية يحتاجونها لتحقيق النجاح.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "يعمل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW مع الشركات لدعم التطوير المهني لفرق العمل فيها. وفي المملكة العربية السعودية، يعمل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW جنباً إلى جنب مع المهنة الوطنية لاستكمال متطلبات شهادة المحاسبة، وتزويد المواهب المالية بمجموعة واسعة من المعرفة التقنية المتخصصة، والمهارات المهنية التي يحتاجونها لتقديم مساهمة كبيرة ضمن شركاتهم".

وأضاف: "مع التدريب المعتمد، سيكون "ساب" قادراً على إعداد الموظفين للحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA المعترف بها دولياً. ويستفيد شركاء التدريب لدينا في مختلف أنحاء العالم من القدرة على جذب أفضل المواهب، وتنمية الجيل القادم من قادة الأعمال. وتؤكد شراكتنا مع "ساب" على التزام البنك بالبقاء في طليعة القطاع المصرفي سريع الخطى، والمساهمة في نمو صناعة الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية".

إن المعرفة والمهارات التي توفرها شهادة المحاسب القانوني المعتمد ACA تعني أن المحاسبين القانونيين لمعهد ICAEW هم متخصصون يتمتعون بكفاءات مرغوبة لدى مختلف أنواع الشركات - ويحمل الشهادة أعضاء مجلس الإدارة في 78 شركة بارزة من قائمة FTSE 100.