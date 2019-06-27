ساكسو بنك يبرم شراكة مع أكاديمية ماركت تريدر للارتقاء بالمعدلات المعرفية للمستثمرين



أبرم ’ساكسو بنك‘، البنك الرائد في التكنولوجيا المالية والتنظيمية والمتخصص في التداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، شراكة جديدة مع أكاديمية ’ماركت تريدر‘ بهدف إطلاق سلسلة من المواد التعليمية في مجالات أسواق المال والخدمات المصرفية في مختلف أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقاً من الإمارات.

وفي تعليقه، قال ستيف ويلر، الرئيس التنفيذي لـ’ساكسو بنك‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يندرج تعاوننا مع واحدة من أشهر المؤسسات التعليمية المرموقة، في إطار مبادرة أوسع من ’ساكسو بنك‘ للشراكة مع المؤسسات ذات الصلة حول العالم بهدف مساعدة المستثمرين والأفراد والمتخصصين بالشؤون المالية على اكتساب معرفة ورؤية أكثر تعمّقاً في الأسواق المالية وتعزيز استراتيجياتهم التجارية وإدارة المخاطر والاستثمار".

وتابع ويلر قائلاً: "تسهم ابتكارات التكنولوجيا المالية حالياً بإحداث قفزة نوعية في الصفقات والمعاملات الاستثمارية. وانطلاقاً من ريادتنا، من المنطقي أن نساعد في نشر المعرفة حول الآلية الأمثل لاستخدام التكنولوجيا وتسخيرها في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وتسريع الصفقات والمعاملات. ويلعب تزويد الأكاديمية بتقنياتنا دوراً مهماً في المساعدة على إثراء معارف المتداولين والمستثمرين الإقليميين، وتزويدهم بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الأفضل في فئتها".

وتتفاوض أكاديمية ’ماركت تريدر‘ حالياً مع جامعات في دول مجلس التعاون الخليجي لاستضافة دوراتها التدريبية المرموقة في الأصول المالية والعملات والأسهم والسلع العالمية مع التركيز على دولة الإمارات كمنصة لانطلاق البرنامج.

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ومن جانبه، قال عمرو زكريا، الشريك المؤسس لأكاديمية ’ماركت تريدر‘: "وصلت مفاوضاتنا إلى مراحلها نهائية، وستكفل تدريب الطلاب بالاعتماد حصراً على تقنيات ومنصات ’ساكسو بنك‘ الرائدة في القطاع. ونسعى، على المدى الطويل، لإقامة مختبرات مالية ضمن الجامعات الشريكة التي ستحظى كل منها بميزة الحصول على تقنيات ’ساكسو بنك‘ المبتكرة.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية ’ماركت تريدر‘ تسعى لتدريب عدد يتراوح بين ثلاثة وخمسة آلاف طالب ومتخصص بالشؤون المالية في العام من دول مجلس التعاون الخليجي. وحول أكاديمية ’ماركت تريدر‘، أردف عمرو زكريا: "سينطلق مشروع التعاون في الإمارات لينتشر منها في شتى أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي قبل بدء المرحلة الثانية في أفريقيا".