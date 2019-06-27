دليل HONOR للجمال: ابتكري إطلالتك المثالية في صور السيلفي

تُقدّمHONOR ، العلامة التجارية الإلكترونية الرائدة في مجال الهواتف الذكية، دليلاً حول كيفية الاستفادة من ميزات الهاتف التي تُبرز ألوان مكياجك الرائعة لتحصلي على صورة مثالية تستحق النشر على إنستغرام. وستُظهِر تقنيات هاتف HONOR 10iالمتقدمة، الذي تم إطلاقه مؤخراً، جمالك الحقيقي وتمنحك إطلالة طبيعية خالية من العيوب.

لا يمكننا إنكار شعورنا بالرضى عندما ننشر صورة سيلفي تبيّن تفاصيل المكياج وجماله، فتمنحكِ صورة السيلفي المثالية الثقة التامة لتشاركي صورك الشخصية مع العالم، وليسجل جميع متابعيك على إنستغرام إعجابهم بها. هذا طبعاً لا يعني بأنك بحاجة لآراء الآخرين، لكن من الرائع أن تشعري بالرضا عن جمالك وأن تلتقطي لون أحمر شفاهك بدقة في الصورة.

سيجد هاتف HONOR 10i الإضاءة المناسبة ليُبرز جمال مكياجك

تلعب الإضاءة دور مهم للغاية في إبراز ألوان المكياج والبشرة بشكل صحيح. ويتميّز هاتف HONOR 10iبتقنية AI Backlighting Imaging المدعمة بالذكاء الاصطناعي والتي تمكنكِ من التقاط أجمل صور السيلفي في أي إضاءة وتُبرز لون شفتيك. ستساعدك كاميرا هذا الهاتف على التقاط صورة السيلفي التي ستظهر مكياجك بشكل طبيعي وتمنحك الوضوح المثالي وتضفي لمسة مفعمة بالحيوية على إطلالة مكياجك. وتساعد عدسة كاميرا الهاتف بفضل تقنية screen ring light-filling الرائدة ودقة 32 ميجابيكسل على تعزيز ملامح وجهكِ وشفتيكِ وتُكمِل إطلالتك البارزة في صورة مذهلة.

صور سيلفي المكياج الواضحة ستُظهر قوتك وتألقك مع HONOR 10i

يتميز هاتف HONOR 10i بأفضل كاميرا سيلفي لإطلالات المكياج، حيث تمتاز بوضع AI Beautification الذي يُضفي اللمسات الأخيرة على صور السيلفي ليمنحكِ إطلالة طبيعية ومذهلة. يقوم هاتف HONOR 10i بتحديد اللون الصحيح وإظهار قوام أحمر الشفاه والمكياج بسهولة تامة بفضل قدرة كاميرته على التقاط الصور الواضحة التي تظهر الألوان والتفاصيل كما هي في الواقع. ويتضمن الهاتف كاميرا ذكية تتيح لكِ تكبير صور السيلفي المفضلة لديكِ حتى حجم مُلصَق2.3x1.7m دون خسارة أيّة تفاصيل.

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كوني الأبرز وتألّقي مع HONOR 10i

يستخدم الأغلبية الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي، لكن إن كنتِ من محترفات صور السيلفي وتستطيعين التقاطها بالكاميرا الخلفية، ستُضفي كاميرا HONOR لمسات ساحرة على إطلالتكِ. تُصوّر الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 24 ميجابكسل والكاميرتين بدقة 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل كل وميض وبريق بسهولة لا متناهية، مما يتيح لكِ التقاط صورة إطلالة مكياجك المثالية ومشاركتها مع أصدقائك. يُنصح بالنظر إلى المِرآة في البداية للاعتياد على زاوية الكاميرا والتأكيد من أنكِ داخل إطار الصورة. وصحيح أن عصا السيلفي تمنحك زاوية واسعة، إلا أنها أصبحت صيحة قديمة الآن. وكبديل لها، يمتلك الهاتف كاميرا F/1.8 + F/2.4 + F/2.4 التي تمتاز بزاوية واسعة للغاية ستُسهّل التقاط الصور دون استخدام أية أدوات. كما تتضمن الكاميرا الخلفية الثلاثية مستشعر Quadra CFA الذي يجعل أداء الكاميرا مثل كاميرا الاستوديو الاحترافية في أي إضاءة ليحافظ على إطلالتكِ متألقة بألوان حقيقية ويمنحك صور سيلفي رائعة ليلاً ونهاراً.

لدى كاميرا الهاتف الذكي تأثير كبير على إطلالة المكياج. ومن المزعج أن تقضي وقتاً طويلاً في تنسيق إطلالة مكياجك ومن ثم أن تُتلِف الإطلالة كاميرا هاتفك بعد كل ذلك العناء. وتعدكِ كاميرا الجيل الجديد في هاتف HONOR 10iبإظهار درجة لون أحمر شفاهك بدقة لتُبهري الجميع وتتألقي بإطلالة مثالية، وذلك بفضل تقنية AI backlighting المدعمة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التقاط التفاصيل بوضوح في الكاميرات الأمامية والخلفية ذات الدقة العالية ومُستشعر Quadra CFA في الكاميرا الخلفية.