"راوتر AC" مزدوج النطاق للإنترنت اللاسلكية من "لينكسيس" يعزّز الاتصال لأجهزة منزلية متعددة

أعلنت اليوم علامة "لينكسيس"، قسم تقنيات الاتصال المنزلية في الشركة المؤلّفة حديثاً من اندماج "بلكن العالمية" و"فوكسكون إنتركونيكت تكنولوجي"، عن طرح جهاز التوجيه (راوتر) Linksys MAX-STREAM™ AC1750 WiFi لشبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية في الشرق الأوسط، من أجل إتاحة اتصال سلس وبالسرعة نفسها لأجهزة متعددة في المنزل.

وقال أمان الله خان، المدير التنفيذي لشركة "بلكن" الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن لدى جميع السكان في دولة الإمارات وفي بلدان المنطقة عموماً، العديد من الأجهزة المتصلة المستخدمة في منازلهم، والتي تعمل جميعها في وقت واحد، مؤكداً أن الراوتر الجديد Linksys MAX-STREAM™ AC1750 WiFi من "لينكسيس" "يُبقي جميع المستخدمين على اتصال بالإنترنت بالسرعة نفسها في جميع أنحاء المنزل"، وقال: "نضع بهذا الحل الجديد حدّاً للجدل الدائم بين أفراد الأسرة حول أيّهم الذي يستحوذ على النطاق الترددي في اتصاله بالشبكة المنزلية، كما أن هذا الحلّ يقدّم شبكة لاسلكية منزلية تتيح اتصالاً أسرع بالإنترنت لأكثر من 10 أجهزة في الوقت نفسه".

وتعدّ دولة الإمارات أحد أكثر المجتمعات اتصالاً بالإنترنت، إذ أوردت شركة "غلوبال ميديا إنسايت" في تقرير حديث أن 93 بالمئة من سكان الدولة "يتصلون بالإنترنت يومياً، ويقضون ما يصل إلى ثماني ساعات يومياً على الإنترنت". ويؤدي هذه الاتصال واسع النطاق إلى زيادة الطلب على حلول الاتصال عبر شبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية (واي فاي) التي تتيح لأجهزة متعددة ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالإنترنت، وذلك مثل جهاز التوجيه أو الراوتر Linksys MAX-STREAM™ AC1750 WiFi من "لينكسيس".

Advertisements

وتتيح تقنية MU-MIMO (تقنيات المداخل المتعددة والمخارج المتعددة المتاحة لمستخدمين متعددين) المدمجة في جهاز التوجيه اللاسلكي الجديد شبكة الإنترنت المنزلية لأكثر من عشرة أجهزة في الوقت نفسه وبالسرعة نفسها، ما يمكّن المستخدمين من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وممارسة الألعاب ومشاهدة البثّ وتأدية الأعمال عبر الإنترنت في الوقت نفسه وفي جميع أنحاء المنزل، من دون حدوث أي بُطء أو تأخر في الاتصال وبسرعة تصل إلى ضعفي سرعة أجهزة التوجيه غير المزودة بتقنية MU-MIMO.

ويقسم نطاقا الاتصال اللاسلكي المخصصان، اللذان يقدمان سرعات مجمعة تصل إلى 1.7 غيغابت في الثانية، الطلب الذي يُحدثه المستخدمون في جهاز التوجيه الجديد، إلى أنشطة النطاق الترددي العالي مثل بثّ الفيديو بوضوح 4K ووضعها ضمن النطاق 5 غيغاهرتز عالي السرعة، وأنشطة عادية مثل البريد الإلكتروني، توضع ضمن النطاق 2.4 غيغاهرتز، فيما يعمل المعالج القوي ثنائي النواة على تمكين الراوتر من معالجة عدة تدفقات متزامنة للبيانات، ما يؤدي إلى سرعات أعلى وأداء عامّ أحسن.

وخلُص خان إلى أن توقعات المستهلكين المتعلقة بمنزل متصل بالكامل وبسرعة عالية، يحتوي على أجهزة تلفزيون 4K ومشغلات وسائط عالية الدقة وأجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحية وأجهزة الألعاب وهواتف محمولة، "تتطلب حلاً قوياً ومبتكراً"، وأن هذه التوقعات يلبيها جهاز التوجيه Linksys MAX-STREAM™ AC1750 WiFi الجديد".