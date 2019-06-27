الإمارات تدين التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت وسط تونس العاصمة

أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية ومقراً أمنياً اليوم، في أهم الشوارع الحيوية بوسط تونس عاصمة الجمهورية التونسية.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.
وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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