ارتفاع حيازة "المركزي" من الذهب خلال مايو

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية 1.147 مليار درهم، خلال شهر مايو من العام 2019، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية العام 2018.

وجاء الارتفاع في رصيد المصرف المركزي من الذهب، والذي يعد الأكبر خلال الأشهر الخمسة الماضية، مواكباً للتحسن الذي شهدته أسعار المعدن الأصفر، خلال الشهرين الماضين، حيث عاد سعر السبيكة الذهبية "الأونصة" للصعود لمستوى 1400 دولار، وذلك بعد الانخفاض القوي الذي شهدته بداية العام الماضي.

كان المصرف المركزي قد عاد إلى تكوين رصيد من الذهب اعتباراً من العام 2015، إلا أن مخزونه من المعدن الأصفر لا يشكل نسبة كبيرة من إجمالي رصيده من العملات الأجنبية، الأمر الذي يعني أن حيازته من الذهب يستهدف من خلالها الاستثمار فقط.

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وحسب احصاءات المصرف المركزي، فإن قيمة حيازته من الذهب شهدت تحسناً منذ بداية العام، بعدما ارتفعت قيمة الرصيد من 1.134 مليار درهم في ديسمبر 2018 إلى 1.143 مليار درهم مع نهاية مارس من العام الجاري، وواصل الارتفاع حتى بلغ أعلى مستوى له في شهر مايو.