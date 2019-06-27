محمد بن زايد يهنئ نيجيرفان بارزاني هاتفياً بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان العراق

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، معالي نيجيرفان بارزاني بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان العراق، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه وخدمة شعب الإقليم.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن أطيب تمنياته لرئيس إقليم كردستان العراق بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبه إلى التقدم والأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز ودعم علاقات التعاون والعمل المشترك مع جمهورية العراق الشقيقة، بما يسهم في تحقيق طموحات البلدين وشعبيهما إلى التقدم و التنمية المنشودة.

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من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن جزيل شكره و تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد سموه وبارزاني اهتمامهما بمواصلة تنمية ودعم علاقات التعاون بين الجانبين والارتقاء بها في مختلف جوانبها، وأعربا عن أملهما في أن تشهد مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة، بما يعود على شعبيهما بالخير والتقدم.

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