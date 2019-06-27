برنامج عروض البيت الفني للمسرح لأيام الخميس والجمعة والسبت ٢٧، ٢٨، ٢٩ يونيو .٢٠١٩

على مسرح العائم الصغير بالمنيل

"بيت الأشباح"

يعرض في الساعة السابعة مساء

من تأليف و إخراج محمود جمال حديني، و من بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة " إبدأ حلمك"

أسعار التذاكر: ٣٠،٥٠

الدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة



على مسرح العائم الكبير بالمنيل

"أبو كبسولة"

يعرض في الساعة التاسعة مساء

من بطولة مصطفى ابو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع ،تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر ٢٥، ٥٠، ٧٥، ١٠٠ جنيه

للأطفال بالقاهرة

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على مسرح القاهرة للعرائس

"محطة مصر"

يعرض في الساعة السادسة والنصف مساء

من تأليف محمد زناتي و إخراج رضا حسنين.

أسعار التذاكر ٢٥، ٣٥ جنيه.

على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد

"زهرة اللوتس"

يعرض في الساعة السابعة والنصف مساء

من تأليف طارق مرسي و إخراج محمد حجاج.

سعر التذكرة ٣٠ جنيه

المركز الإعلامي _البيت الفني للمسرح