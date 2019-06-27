دبي كوميرسيتي تستعرض الفرص المتنامية في قطاع التجارة الإلكترونية الإقليمي

أعلنت "دبي كوميرسيتي"، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عن مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض "إس آي إل" الدولي للخدمات اللوجستية، ومعرض ومؤتمر برشلونة لقنوات الخدمة الإلكترونية، وذلك خلال الفترة 26-28 يونيو في مركز "فيرا برشلونة مونتجويك" للمعارض والمؤتمرات" في مدينة برشلونة الإسبانية.

وستسلّط "دبي كوميرسيتي" الضوء خلال مشاركتها في المعرض، الضوء على مجموعة الفرص المتنوعة التي تقدّمها للمستثمرين الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم في المنطقة، كما ستستعرض محفظتها مجموعة من الخدمات والعروض التي تتيح للشركات الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوسيع نطاق أعمالها عبر الوصول إلى الأسواق الإقليمية الأخرى.

وستقدم "دبي كوميرسيتي" الفرص والمزايا المتميزة التي توفرها للمصنعين الإقليميين والعالميين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية في شتّى أنحاء العالم، فضلاً عن التسهيلات التي تتيح للشركات من خلالها الاستفادة من منظومة أعمالها المبتكرة الخاصة بالتجارة الإلكترونية، ولا سيما شركات بوابات الدفع الإلكتروني، ومزودي الخدمات الإلكترونية وغيرها.

أن مشاركة "دبي كوميرسيتي" في المعرض تمثل خطوة استراتيجية مهمّة، حيث يعد أحد أكبر الفعاليات المتخصصة الدولية بقطاع الخدمات اللوجستية ونسعى من خلال هذا المعرض إلى بناء شبكة واسعة للتواصل البنّاء ونقل المعارف والخبرات، وسنعمل خلال مشاركتنا على تزويد الحضور والمشاركين بلمحة عن بيئة الأعمال المثالية الداعمة للمستثمرين في دبي وفرص الأعمال التي تقدّمها الإمارة.

وتنقسم المنطقة الحرة للتجارة الإلكترونية إلى ثلاثة مجمعات رئيسية، هي مجمع الأعمال والمجمع اللوجيستي والمجمع الاجتماعي، لتكون موطناً للابتكار والتكنولوجيا الجديدة والخدمات المتقدمة والبنية التحتية المتطورة.

ويشار إلى أن "دبي كوميرسيتي"، هي مشروع مشترك بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وتأتي رعايتها لفعاليات المعرض والمؤتمر في إطار مهمتها المتمثلة في مواصلة تعزيز النمو والنجاح الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وأشار تقرير صادر مؤخراً عن "دافزا" و"دبي كوميرسيتي" بأنّ قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا سيشهد نمواً سنوياً مركباً بمعدل 24.6% حتى عام 2020.

وينطلق معرض "إس آي إل" الدولي للخدمات اللوجستية 2019 هذا العام بمشاركة حوالي 650 شركة وتحت شعار "سلسلة التوريد والثورة الصناعية الرابعة (4.0): العصر الجديد للرقمنة والاستدامة"، ويتزامن مع انطلاق فعاليات "المؤتمروالمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة" وقمة برشلونة للتجارة (Intrade Summit BCN) التي سيتخلل أعمالها أيضاً تنظيم مؤتمر "ألاكات" الدولي للمشغلين الاقتصاديين المُعتمدين، وغيرها من الفعاليات الأخرى.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض "إس آي إل" الدولي للخدمات اللوجستية حوالي 30 ألف زائر من 157 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 220 متحدث عالمي من ضمنهم متحدث من قبل دبي كوميرسيتي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة جناح "دبي كوميرسيتي رقم F637.