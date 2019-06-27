التمكين تفعل برنامج المتأخرين دراسياً لأبنائها بجهود مشتركة من التمكين الاجتماعي مع مجلس الشارقة...

تواصل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي سلسلة جهودها في برنامج المتأخرين دراسياً وذلك بتوفير حلقات دروس تقوية للطلاب الأيتام المنتسبين إليها وفق حاجاتهم ومراحلهم الدراسية المختلفة ، بهدف تمكينهم أكاديميا ومساعدتهم على تخطي فترة الاختبارات بما يضمن لهم تحقيق النجاح والتميز.

واستمر البرنامج بالتنفيذ بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم وعدد من المعاهد الخاصة ونخبة من المتطوعين على مدى ثلاث أسابيع ليشمل تغطية جميع المواد الأساسية للطلبة في جميع المراحل الدراسية من الصفوف الرابع حتى الثاني عشر.

وقد شارك مجلس الشارقة للتعليم معها في هذه الخطوة البالغة الأثر على الأيتام ،حيث قدم المجلس نموذجا يحتذى به بمساهمته في تنفيذ دروس التقوية في مدرسة تريم عمران تريم للتعليم الثانوي للمساهمة في البرنامج بما يدعم استعدادهم الدراسي لاختبارات نهاية الفصل الدراسي، علاوة على تقديمه التسهيلات اللازمة لتوفير المواصلات لايصال الطلبة من وإلى المدرسة خلال الفترة المسائية للبرنامج.

وتبنى المجلس دور محوري بإشرافه على برنامج المتأخرين دراسيا ، حيث يتولى قسم الأنشطة والرعاية الطلابية بالمجلس عمليات تنسيق كافة متطلبات البرنامج المتعلقة بالمجلس، فتتضافر فيه جهود نخبة متميزة من المتطوعين من المعلمين والمعلمات المتطوعين من مختلف مدارس الإمارة، والمعاهد الثقافية التعليمية الخاصة، ويتزامن مع فترات الاستعداد للامتحانات الفصلية قبيل نهاية كل فصل دراسي.

وأفادت مريم مال الله-رئيس قسم الخدمة النفسية في المؤسسة :" إن المؤسسة حريصة على مستوى تحصيل أبناءها الدراسي ،لذا فقد وظفت الجهود وعقدت الاجتماعات منذ بداية العام الدراسي بالتنسيق مع المجلس لإعداد كشوفات الأبناء المستفيدين والتواصل مع المعلمين وتنسيق المواصلات وتأكيد مكان إنعقاد الدروس في سبيل رفع مستوى تحصيلهم وتحقيق النجاح والتميز للأبناء ،كما وتعزز المؤسسة دعمها للأبناء طوال العام بتقديم ورش العمل المهيئة للتميز الدراسي وإشراك الأمهات بها ، وتقديم الحلقات النقاشية لهم في سبيل زيادة وعيهم وإرشادهم لتهيئة الأبناء لهذه الفترة المهمة من العام ،فتحرص على معالجة جميع الصعوبات الأكاديمية التي تواجههم طوال مراحل دراستهم كما وتحتفي بالمتميزين منهم نهاية العام.

وأكدت مال الله :أن التأخر الدراسي يعتبر من أهم وأكثر المشكلات شيوعاً بين الأبناء الأيتام لذا وظفت المؤسسة جميع الجهود الممكنة للتغلب على هذه المشكلة والحد من تأثيرها السلبي على حياتهم العملية والنفسية والاجتماعية".

ومن جهته صرحت عائشة الجرمن مدير إدارة الرعاية والأنشطة التربوية: " يحتم واجبنا الاجتماعي التعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وخدمة أبناءنا الأيتام في كافة احتياجاتهم ،حيث تعد الشراكة بيننا متأصلة منذ سنوات سابقة ، وتأتي هذه الجهود التي تتظافر بين المؤسسات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة والتي تصب في مصلحة أبناءنا الطلبة كما أراد ووجه لها والدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله ورعاه وتقديم الدعم والرعاية لفئة مهمة وهي الأيتام.

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وتابعت: شاركنا بجملة من المشاريع والبرامج المشتركة ما بين المجلس والتمكين حيث شكل هذا علامة فارقة في تبنينا واجبنا المجتمعي في تقديم مختلف البرامج لدعم تعليم أبناءنا الأيتام وتقديم كل ما يخدم اليتيم تعليميا ،وجاءت دروس التقوية لتطوير قدرات الأيتام العلمية والمعرفية الخاصة بالمنهج الدراسي الذين يحتاجونه و رفع مستوى المهارات التعليمية لديهم ،وإعدادهم بشكل جيد لخوض فترة الإمتحانات بكل ثقة وتمكن" .

هذا وصرحت مريم عبدالرحمن الحمادي - رئيس اللجنة التوبوية بمجلس أولياء الامور بخورفكان-قائلة: "من منطق الشراكة التعليمية بين مؤسسات المجتمع المحلي تكاتف مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بخورفكان مع مؤسسة الشارقة للتمكين الإجتماعي في تبني مشروع خدمة الطالب والتي تندرج منه عدة مبادرات منها: توفير مذكرات وملخصات للمواد الدراسية ، وتقديم دروس على يد معلمين أكفاء مع توفير سبل الرعاية النفسية والاجتماعية والتعليمية للطلاب .

وتابعت : يهدف مجلسنا من خلال هذا التعاون لنشر ثقافة الخير التي قامت عليها رؤية الدولة تزامناً مع عام التسامح ، وممثلا لنهج قيادتنا الرشيدة ونابعا من توجيهات والدنا الشيخ الدكتور سلطان القاسمي -حفظه الله ورعاه- ، فنسعى من خلال هذه الشراكة إلى الإرتقاء بمستوى الطلبة الثقافي والتعليمي إلى الأفضل ، كما نؤكد مواصلة العطاء اللامحدود لخدمة جميع فئات المجتمع بما يعود بالنفع العام عليهم ضمن الأهداف التي يسعى المجلس لتحقيقها،كما أتقدم بالشكرلرئيس المجلس سعادة سالم محمد بن سالم النقبي وكل العاملين والمتطوعين بالمجلس على جهودهم المبذولة التي نسعى من خلالها إرضاء الله سبحانه وقيادتنا الرشيدة ومن أجل زرع الفرح والسرور في نفوس طلبتها ".

وهذا وثمنت الوصية أم عبد الرحمن مشروع المتأخرين دراسيا وثمنت جهود المؤسسة للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة قائلة: " نشكر جميع العاملين في مؤسسة الشارقة للتمكين فهم حريصين بجهودهم على تقديم الرعاية الشاملة لليتيم وأسرتة ،وتمثل دروس التقوية عامل مهم في نجاح الطلبة بما تقدمه من جهود تنعكس على مستوى الطالب وتأخذ بيده إلى النجاح ،وتعاني ابنتي من صعوبات في التعلم وقد قطعت مع المؤسسة شوط كبير في مساعدتها للوصول إلى النجاح الدراسي وتغطية احتياجاتها التعليمية فسدد الله خطاهم لكل خير"

وقد خرج البرنامج في أعوامه السابقة بتزايد أعداد المنتسبين وتقبلهم للمشاركة فيه،كما وأظهر نتائج إيجابية ملموسة، كان أبرزها اهتمام الأبناء بالبرنامج واقبالهم على الدراسة ،و التزامهم بحضور دروس التقوية ، كما وارتفعت مستوياتهم التحصيلية، ومستوى الوعي الثقافي لديهم من خلال تشجيعهم على التفاعل في حلقات الدرس بالمناقشة وطرح الأسئلة والاستنتاجات، وأبدت الأمهات استجابة ملحوظة للتوعية حول الاهتمام بتهيئة الظروف المناسبة لأبنائهم لرفع المستوى التحصيلي لهم ، وقد حظي الأبناء خلال البرنامج بالاهتمام والرعاية من طاقم المعلمين والمشرفين المتطوعين في البرنامج، حيث أحاطوهم بالنصح والإرشاد .