مجموعة رائدة لإدارة المدارس في دبي تستعد لإطلاق مدرسة للبكالوريا الدولية بتكاليف مادية معقولة...

تستعد مجموعة رائدة في إدارة المدارس في دبي لإطلاق أول مدرسة تقدم مناهج البكالوريا الدولية في دبي بأسعار مناسبة تعتمد على التميز في التعليم والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتضاهي أفضل المدارس على مستوى العالم.

يبلغ متوسط الرسوم في مدارس البكالوريا الدولية في دبي اثنان وخمسون ألف وثمانمائة درهم (52,800) لرياض الأطفال وخمسة وستون ألفاً وستمائة درهم (65,600) للمرحلة الابتدائية. بينما يبلغ متوسط الرسوم الدراسية في أكاديمية أمباسادور الدولية بدبي ثلاثون ألفاً وأربعمائة درهم (30,400) لرياض الأطفال وخمسة وثلاثون ألفاً وثمانمائة (35,800) درهم للمرحلة الابتدائية. سيوفر أولياء الأمور الذين يدرس أبنائهم في أكاديمية أمباسادور الدولية بدبي حوالي اثنين وعشرين ألفًا وأربعمائة درهم (22,400) لطلاب مرحلة رياض الأطفال وتسعة وعشرين ألفاً وثمانمائة درهم (28800) للمرحلة الابتدائية.

وقال كمال كلواني، المؤسس المشارك ونائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية أمباسادور الدولية: "التكلفة المناسبة والمعقولة للتعليم أمر مهم في سيناريو التعليم في وقتنا الحالي وليس التعليم الجيد فقط. لقد أردنا نقل التعليم الدولي إلى دبي، مع مراعاة القدرة على تحمل التكاليف الدراسية بحيث يمكن لجميع الطلبة الحصول على مناهج معترف بها عالميًا داخل حرم مدرسي واحد، - وهي منهج البكالوريا الدولية ومنهج شهادة كامبريدج الدولية للتعليم الثانوي - لتزويد طلاب أكاديمية أمباسادور الدولية بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من المنافسة والالتحاق بجامعات رائدة داخل الإمارات وخارجها".

كما سيستفيد طلاب أكاديمية أمباسادور الدولية في دبي من برنامج البكالوريا الدولية للمرحلة الابتدائية وبرنامج السنوات المتوسطة بداية من مرحلة ما قبل الروضة حتى الصف الثامن، والذي سيتم دمجه مع المنهج الوطني للغة الإنجليزية، بهدف تزويد طلاب أكاديمية أمباسادور الدولية بالمحتوى المعرفي ونتائج التعلم المطلوبة لقيادتهم إلى النجاح في المدرسة الثانوية - منهج شهادة كامبريدج الدولية العامة للتعليم الثانوي في الصف التاسع والعاشر وبرنامج دبلوم البكالوريا الدولية و / أو مستويات كامبريدج A Levels)) في الصف 11 و12

وأضاف جيمس لينش، مدير أكاديمية أمباسادور الدولية: "يعد اختيار المدرسة المناسبة قرارًا بالغ الأهمية لكل ولي أمر. لذا سيتم تزويد الطلاب في أكاديمية أمباسادور الدولية، بالاهتمام الخاص؛ حيث يوجد داخل كل فصل دراسي كادر تدريسي مؤهل تفوق خبرته العشر سنوات إلى جانب معلم مساعد يساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية ويعمل كحلقة وصل بين الطالب والمعلم.



تم تصميم المدرسة لتقديم أفضل وأحدث التسهيلات الممكنة في المرافق التعليمية والأنشطة اللاصفية التي تنمي مهارات الطلبة وتعزز الهوية الوطنية. تشمل المرافق التعليمية في الحرم الدراسي لأكاديمية أمباسادور الدولية الجديد ما يلي: أربع مكتبات وقاعة متعددة الأغراض وحمام سباحة مظلل في الهواء الطلق بطول 25 متراً بالإضافة إلى حمام سباحة تدريب لرياض الأطفال؛ ملاعب كرة القدم و ملاعب التنس؛ شبكات لممارسة رياضة الكريكيت ومختبرات للعلوم واستوديوهات التصميم والفن.

ستتاح الفرضة لجميع طلاب أكاديمية أمباسادور الدولية لتطوير معارفهم ومهاراتهم من خلال برنامج مكثف يشتمل على العديد من الأنشطة اللاصفية والتي تعد من أفضل الأساليب التربوية المتطورة التي تمنح الطالب مهارات قيادية وتساعده على التحصيل الدراسي واكتشاف مواهبه الكامنة. تم تنظيم البرنامج ليشمل أكثر من 30 نشاطًا، منها على سبيل المثال لا الحصر؛ برنامج اللغة الأم لتعليم اللغات الذي تشرف عليه مدرسة اللغات الرائدة في العالم - إنلينجوا الدولية (Inlingua International) وبرنامج الروبوتات ودروس في تعلم لعبة الشطرنج و تعلم عزف الكمان من مرحلة رياض الأطفال.

تقع أكاديمية أمباسادور الدولية، والتي ستفتح أبوابها أمام الطلاب في سبتمبر 2019، في موقع مركزي بين طريق الميدان وشارع أم سقيم؛ مما يجعل الوصول إلى المدرسة أمراً يسيراً للمقيمين في دبي القديمة (الشمالية) والجديدة (الجنوبية).

يعد حرم الخيل المدرسي الجديد رابع مدرسة تابعة لأكاديمية امباسادور الدولية تفتتح أبوابها في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتمتع مؤسسو مدارس أمباسادور بخبرة تعليمية تزيد عن 17 عامًا ويقدمون خدمات التعليم لأكثر من 3000 طالب وطالبة يوميًا بدعم من أكثر من 300 معلم مؤهل من جميع أنحاء العالم.