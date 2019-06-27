ويجو تتعاون مع هيئة السياحة التايلندية لتعزيز حركة السفر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى...



تحليلات ويجو رصدت أكثر من 5 ملايين عملية بحث لتايلاند من قِبل مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2018

دبي، 25 يونيو 2019: أعلنت ’ويجو‘، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكتها مع هيئة السياحة التايلاندية بهدف تنشيط حركة السفر القادمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تايلاند.

وستعمل ’ويجو‘ بموجب هذه الشراكة على الترويج لتايلاند وتسليط الضوء عليها كوجهةٍ جميلة وآمنة تحتضن معالم ثقافية وتاريخية تستحق الزيارة، فضلاً عن زيادة نسبة إقبال السياح إليها خلال جميع المواسم، وتشجيعهم على معاودة الزيارات والتجارب.

كما ستعزز الشراكة بين ’ويجو‘ وهيئة السياحة التايلاندية من مستوى وعي السياح بهذه الوجهة الآسيوية المميزة والإقبال السياحي عليها من خلال التركيز على التجارب والفعاليات والأنشطة المذهلة المقامة على مدار العام، والتي ستتيح للزوّار التعرف على التقاليد والمهرجانات المحلية، واستكشاف الوجهات التايلندية الشهيرة مثل أيوتثايا وشيانج ماي وسوخوثاي وساموت براكان وشون بوري وفوكيت وسونجكلا وسوفان بوري وبانكوك.

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تبرز تايلاند ضمن قائمة أكثر الوجهات العالمية تفضيلاً بالنسبة للمسافرين القادمين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل ما تضمه من مزيج فريد يجمع جمال الشواطئ والطبيعة والثقافة، وما توفره من أنشطة متنوعة وتجارب ساحرة في رحاب جزرها التي تشكل بدورها ملاذات طبيعية واستثنائية.

وفي معرض تعليقه، قال مأمون حميدان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، ويجو: "شهدنا العام الفائت أكثر من 5 ملايين عملية بحث على ’ويجو‘ من قِبل مسافري منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الراغبين بزيارة تايلاند، نظراً لمجموعة العروض الفريدة والتجارب الترفيهية التي توفرها أمام جميع المسافرين طوال العام. وتنسجم شراكتنا مع هيئة السياحة التايلندية مع استراتيجيتنا الرامية إلى التعاون مع الجهات السياحية الرائدة حول العالم، لرفع مستوى الطلب السياحي والحجوزات وتعزيز الحركة السياحية في هذه الوجهات".

وبهذه المناسبة، قال بيتشايا ساي، مدير مكتب الشرق الأوسط لدى هيئة السياحة التايلاندية: "بالتزامن مع زيادة توجه المسافرين نحو الأدوات التقنية لحجز تجارب الإجازات والرحلات، تبرز أهمية إقامة شراكات متطورة تقنياً مع مختلف الجهات الرائدة في قطاع السياحة، بشكلٍ يسهّل وصول المسافرين إلى تايلند بأكبر قدر ممكن. وإذ رحبنا العام الماضي بأكثر من 550 ألف مسافر من منطقة الشرق الأوسط، نأمل أن تساعدنا الشراكة مع ’ويجو‘ في تعزيز هذه الرؤية الطموحة وجذب أعدادٍ أكبر من السياح للاستمتاع بعطلاتهم في تايلاند".