إطلاق «نصف ماراثون المدينة» في مركز دبي المالي العالمي

أعلن منظمو نصف ماراثون المدينة، الحدث الأول من نوعه في دبي، عن فتح باب التسجيل في السباق الذي يقام، بدعم من مجلس دبي الرياضي، في قلب مركز دبي المالي العالمي، شريك المقر الرسمي للحدث، الذي يلتقي فيه عالم الأعمال بأنماط الحياة المختلفة.

ويتزامن هذا الحدث الجديد، المقرر إقامته الجمعة 25 أكتوبر 2019، مع الفعاليات السنوية لتحدي دبي للياقة على مدى 30 يوماً، ويتيح الفرصة للعدائين لخوض غمار هذه التجربة الفريدة على مسار عصري وسط مدينة دبي النابض بالنشاط والحيوية، وفي ظل واحد من أشهر الأحياء المالية وأكثرها تصويراً في العالم.

ينطلق السباق، الذي يجري على مضمار بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، من أمام «مبنى البوابة»، ويلتف حول المبنى الرائع لمركز دبي المالي العالمي، وفي أحضان المناظر الساحرة للعديد من معالم دبي الشهيرة وعمارتها المتميزة، ويتوقع المنظمون أن يستقطب الحدث الآلاف من العدائين والمتفرجين من جميع أنحاء العالم.

وقال خالد علي العور، مدير إدارة الفعّاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: " تضم منطقة مركز دبي المالي العالمي عدداً من أبرز معالم دبي الشهيرة، وإقامة سباق نصف الماراثون في أحضان هذا المكان الراقي والعصري سيثير اهتمام عشاق رياضة الجري المتنامية أعدادهم في الدولة، بمن فيهم هواة اللياقة البدنية والمحترفين، وسبق أن شاهدنا الآلاف منهم يشاركون في أحداث مشابهة في دبي وفي جميع أنحاء الإمارات، وبالتأكيد سيكونون سعداء لخوض هذه التجربة الجديدة واختبار إمكاناتهم."

وأضاف العور: "نحن، في مجلس دبي الرياضي، نحرص دوماً على تشجيع ودعم مثل هذه الأحداث الجديدة، لأنها تجمع مختلف شرائح المجتمع، وتنشر الوعي بأهمية الرياضة وفوائدها، وتحث الرجال والسيدات والأطفال على تبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية."

من جانبه قال بيمان العوضي، نائب الرئيس والقائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات المؤسسية في مركز دبي المالي العالمي: "نحن سعداء بجمع مجتمع الرفاه المحلي والدولي في نصف ماراثون المدينة، الأول من نوعه في دبي، خاصة عقب ردود الفعل الإيجابية الكبيرة التي حققتها العديد من الأحداث الرياضية التي احتضنها مركز دبي المالي العالمي، وهذا الحدث يُعد إضافة رائعة إلى جدول فعالياتنا الحافل بأنماط الحياة المميزة والفنون والأنشطة الثقافية التي من شأنها تعزيز مكانة مركزنا كوجهة مثالية للأعمال، وكذلك لأولئك الباحثين عن الحيوية والنشاط والترفيه."

والتسجيل في نصف ماراثون المدينة، الذي يُعد أول حدث رياضي بارز في مستهل الموسم، مفتوح لجميع المشاركين بعمر 16 سنة وما فوق، وستكون المنافسة أيضاً في فئتين: 5 كم و10 كم، لضمان مشاركة أشخاص من جميع مستويات اللياقة البدنية.

وقال دونال كيلالي، مدير بروموسيفن للتسويق الرياضي: "إن دبي مدينة محظوظة باحتضانها للكثير من الأحداث الرياضية، فكان التحدي هو ابتكار حدث مميز وجديد، والمضمار الذي قمنا بتصميمه يقدم للمشاركين من داخل الدولة وخارجها تجربة فريدة، ونحن على ثقة بأن الحدث سيأخذ مكانه الدائم على جدول فعاليات دبي الرياضية."

وأعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن عزمه إلغاء السباقين لمسافة 5,000م و10,000م في الدوري الماسي اعتباراً من 2020، ويبدو أن إطلاق مضمار على طرق سهلة الوصول ومنبسطة يأتي في وقته بالنسبة للعدائين الراغبين في المنافسة، إذ سيتعين عليهم، بعد العام المقبل، البحث عن سباقات الطرقات لتسجيل أرقام قياسية عالمية في تلك المسافات.

وأضاف كيلالي: "تحظى دبي بمجتمع متنامي في رياضة الجري، وبعد القرار الجديد للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أدركنا أهمية تقديم هذا المضمار السريع والمنبسط، وذات الإمكانات الكبيرة التي تؤهله كي يصبح مساراً مميزاً للطامحين إلى تحقيق أرقام قياسية في المستقبل القريب."