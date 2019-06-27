مطعم ببليك يطلق ليالي الألغاز لأول مرة في دبي

يطلق "ببليك"، المطعم الفرنسي الذي يحمل مفهومًا مبتكرًا ويقدم تجربة مذاقية فريدة مستوحاة من جبال الألب، ليلة الألغاز الأولى من نوعها في دبي.

سيوضع الضيوف تحت الاختبار كل يوم أربعاء من الساعة 8 حتى 10 مساءً من خلال سلسلة من الأسئلة المرتبطة بموضوعات محددة مختلفة، مع تشكيلة من العصائر بحسب تلك الموضوعات.

سيتعين على عشاق المسلسلات إثبات مهاراتهم في معرفة معلومات حول مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام الشهيرة المفضلة بدءًا من هاري بوتر وصولًا إلى مسلسل فريندز.

وتميّز المطعم في تجهيز الأجواء والموضوعات المبتكرة للمناسبات إذ تولى سابقًا التحضير لأول مسابقة ألغاز في دبي محولًا كل أحلام عشاق مسلسل صراع العروش إلى حقيقة مع "أغنية الجليد والنار" عبر الموسيقى، و"صراع الملوك" عبر جولات المكافآت التفاعلية، و"وليمة للغربان" عبر جولات تقديم الطعام، آخذًا الأجواء الترفيهية إلى مستويات جديدة.

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وخلال شهر يوليو يجري المطعم مسابقة ألغاز خاصة بمسلسل فريندز، كما ستقام مسابقة لأفضل زي مستوحى من شخصية سيحصل فيها الفائز على مشروبات مجانية.

يتمتع المطعم بتراس رائع ويقدم للضيوف تجربة فرنسية أصيلة في قلب دبي لم يسبق لها مثيل بموقعه في سوق مدينة جميرا المطل على برج العرب والخليج العربي، حيث يمكنهم قضاء أمتع الأوقات برفقة الأصدقاء وسط أجواء مريحة مليئة بالتسلية.

يوفر المطعم مجموعة من الباقات المميزة في ليلة الألغاز مع حد أدنى للإنفاق بقيمة 100 درهم إماراتي على الطعام والشراب، مقدمًا باقة مشروبات لمدة ساعتين مقابل 199 درهم، أو يمكن للضيوف تناول البرجر أو البيتزا مع المشروبات مقابل فقط 99 درهم