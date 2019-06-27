"تلال" يحتفي بتخريج 165 معلّماً ومديراً من برامج تدريب المعلمين

كرّم معهد "تلال" 165 من خريجي برامجه الاحترافية لتدريب المعلمين خلال احتفالية استضافتها أكاديمية جيمس العالمية.

وتسلّم الخريجون شهاداتهم من الدكتورة ليندا راش، نائب الرئيس لتدريب المعلمين في معهد "تلال"؛ والبروفيسور كينيث نيوبورت، نائب المستشار والعميد التنفيذي للتعليم في جامعة ليفربول هوب.

ونقلت الدكتورة ليندا راش أمانة الرسالة التعليمية إلى دفعة خريجي يونيو 2019، وشجعتهم على تطبيق كل ما اكتسبوه من خبرات ومعارف خلال دراستهم في "تلال"، مع التأكيد على ضرورة السعي لإحداث تغيير ملموس لما فيه خير طلابهم والأجيال القادمة.

وقالت لويز ووكر، خريجة برنامج تدريب المعلمين باختصاص التعليم المبكر - دورة يونيو 2019: "إن المشاركة في برنامج ’تلال‘ لتدريب المعلمين كان أفضل قرار اتخذته في حياتي؛ فقد أتاح لي نهجه الفريد الشروع في التدريس خلال أسبوع واحد فقط من بدء المساق التدريبي، كما أن أسلوبه الذي يجمع بين النظرية والتطبيق منذ اليوم الأول مكنني من تنفيذ مختلف النظريات والاستراتيجيات التي درستها خلال الجلسات بشكل فوري. علاوةً على ذلك، زودتنا جلسات ’تلال‘ الأسبوعية بالدعم المستمر في الحصول على الوظائف وعبر مختلف التحديات المرتبطة بتعليم الأطفال الصغار. وأنصح أي شخص يرغب في التدريس بالمشاركة في هذا البرنامج".

وخلال هذا العام الدراسي فقط، شارك في برامج "تلال" المختلفة ما يزيد على 8 آلاف معلم ومدير مدرسة أثّروا بمجملهم في حياة أكثر من 150 ألف طالب. وحتى اليوم، درّب "تلال" أكثر من 390 مدرس لغة عربية ومدير مدرسة عبر برامج تدريبية عالية الجودة.

ويعتبر "تلال" المعهد الأول والوحيد في المنطقة الذي يعنى بتأهيل المعلمين عبر توفير مساقات تدريبية قائمة على الممارسة العملية تُعرف باسم (تدريب المعلمين الأولي القائم على التدريس)