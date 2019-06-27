"تجوّل": نمو استثنائي في حجوزات طيران المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى دول جنوب شرق...

تصدّرت بلدان جنوب شرق آسيا قائمة الوجهات المفضلة للعطلات الصيفية لدى المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير توجهات السفر الذي كشفت عنه اليوم تجوّل، منصة حجوزات تذاكر الطيران والفنادق الإلكترونية التي تتخذ من "دبي" مقرًا لها.

وأشار التقرير إلى تصدر "بانكوك" الطلب على حجوزات الطيران بنمو نسبته 164% مقارنة بعام 2018 بفضل ثقافتها الغنية وشوارعها النابضة بالحياة؛ تلتها مباشرة جزيرة "بالي" الساحرة التي حققت نموًا نسبته 150% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكشف التقرير عن ارتفاع حجوزات السفر إلى مدينة "كوالالمبور" التي تمتاز بنشاطها الدائم وناطحات السحاب المتلألئة وشوارعها التي تصطف على جانبيها محطات الطهي، بنسبة 130% مقابل 2018.

وجاءت الشعبية التي تتمتع بها بلدان جنوب شرق آسيا لتدعم التوجه الأوسع بين سكان دولة الإمارات الذين اختاروها كوجهة للعطلات الخارجية حيث فضّلوها عن الوجهات المحلية هذا الصيف. وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الحجوزات الفنادق الدولية عبر منصة تجوّل إلى 74% هذا العام مقارنة مع 45% في عام 2018، بينما انخفضت معدلات الإقامة المحلية إلى 26% مقابل 55% العام الماضي. وارتفعت أيضًا نسبة حجوزات فنادق البوتيك وفنادق الأربع نجوم مقارنة بحجوزات الفنادق الفاخرة، وذلك في ظل سعي المسافرين إلى التمتع بتجارب رحلات أصيلة في المدن حول العالم.

وعلى صعيد الوجهات القريبة من دولة الإمارات، حافظت مدينة "إسطنبول" بتاريخها الغني وعروضها الترفيهية الحية على مكانتها كإحدى الوجهات المفضلة للمسافرين من الدولة، بينما تحظى الوجهات السياحية في منطقة جنوب القوقاز بأهمية متواصلة في ظل توجه الكثير من المسافرين الباحثين عن المغامرات الخارجية والتجارب الثقافية الغنية إلى قضاء عطلاتهم في "باكو" بأذربيجان.

ومن جهة أخرى، تشهد "تجوّل" انخفاضًا في معدلات الطلب على العطلات القصيرة في وجهات متعددة، حيث بات سكان الدولة يفضلون قضاء عطل خارجية أطول مدة. فاستنادًا إلى بيانات حجز الرحلات الجوية، ارتفع معدل مدة الإقامة بنسبة 70% إلى 17 يوماً في ضوء بحث المسافرين عن وجهات أبعد لاستكشاف المزيد من الثقافات والمناخات المتنوعة. وأظهر التقرير إقبال الكثيرين على الاستفادة من الإجازات الرسمية الطويلة في عام 2019 للتمتع بعطلات أطول.

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وفي هذا السياق، قال مزّمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي في "تجّول": "يتجلّى بوضوح إقبال العديد من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على قضاء العطلات خارج البلاد هذا العام، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا التي تبعد مسافة قصيرة نسبيًا وتعد من الوجهات الغنية بثقافتها ومأكولاتها ومناظرها الطبيعية المتنوعة. وتبقى العطلات في المدن بمثابة الخيار الأكثر شعبية لقضاء العطلات بين سكان الدولة، وتتصدر القائمة مدن مثل "سنغافورة" و"بانكوك" و"اسطنبول". ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، تسود بين المسافرين رغبة حقيقية لاكتشاف العالم، ويتجلى ذلك بوضوح فيما تشهده منصتنا من نمو في الإنفاق بنسبة 30% و50% على الرحلات الجوية والفنادق على التوالي".

وارتفع متوسط حجم المجموعات السياحية المسافرة في عام 2019 بنسبة 15% مقارنةً مع عام 2018، في ضوء توجه المزيد من العائلات والأصدقاء إلى المناطق ذات الأجواء الأقل حرارة للاستمتاع بالطقس اللطيف.

ومن اللافت أن الحجوزات على موقع "تجوّل" الإلكتروني عبر الجوّال تفوّقت بحجمها على الحجوزات عبر تطبيق الجوّال، بارتفاع ملحوظ في نسبة الحجوزات خلال استراحة الغداء في العمل مقارنة بمعدلات الحجز أثناء التنقل. وبما أن التطبيقات والمتصفحات عبر الجوّال أصبحت توفّر تجربة متقاربة، بات بإمكان العملاء اختيار الطريقة الأكثر بساطة وسرعة وراحة لإجراء الحجوزات.