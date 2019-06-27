أنشطة مجانية في عطلة نهاية الأسبوع العائلية تحت عنوان "لقطات"

انضم إلينا في نهاية أسبوع مليئة بالأنشطة المجانية المستوحاة من معرض "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية".

اكتشف كيف تقبّلت المجتمعات من حول العالم اختراع التصوير الفوتوغرافي عند ظهوره للمرة الأولى. انطلق في جولة قصيرة واستمتع بورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي، حيث يمكنك الاستماع إلى قصص مصّوري القرن التاسع عشر في أثناء سفرهم حول العالم، واكتشف المعرض مع كتيّب الأنشطة وتمتّع بالعديد من النشاطات الأخرى.

جميع الأنشطة مجانية ضمن تذكرة دخول المتحف. الدخول مجاني للأطفال ما دون 13 عاماً. تتضمن الفعاليات:

جولات تفاعلية قصيرة

2:00 بعد الظهر | 3:00 بعد الظهر | 4:00 بعد الظهر | 5:00 مساءً، مدة الجولة 30 دقيقة

اكتشف أولى الصور الفوتوغرافية في التاريخ في جولة تفاعلية ممتعة وقصيرة وتعرّف إلى مفهوم التصوير قديماً وتقنياته واستخداماته في القرن التاسع عشر.

ورشة عمل للعائلات: صورة بلا كاميرا

2:30 بعد الظهر | 3:30 بعد الظهر | 4:30 بعد الظهر | 5:30 مساءً، مدة الورشة 45 دقيقة

استمتع بتجربة الطباعة التصويرية التي سادت في منتصف القرن التاسع عشر كبديل للصور الفوتوغرافية وذلك عن طريق طباعة رسومات أو مُخططات على أوراق تتفاعل مع الضوء.

كتيّب الأنشطة

2:30 بعد الظهر | 3:30 بعد الظهر | 4:30 بعد الظهر | 5:30 مساءً، مدة النشاط 30 دقيقة

انضم إلى أحد مُرشدينا واحصل على كُتيّب الأنشطة الذي ستكتشف من خلاله كيف غيّر التصوير الفوتوغرافي حياة العديد من الأشخاص في كل أنحاء العالم.

ورشة رسم

4:00 عصراً | 5:00 مساءً | 6:00 مساءً، مدة الورشة 45 دقيقة

اكتشف كيف اعتبر الفّنانون في القدم الرسم وسيلة لتوثيق مشاهد الحياة اليومية قبل اختراع التصوير الفوتوغرافي عبر رسم الأشخاص والأماكن، ثم ارسم بعد ذلك مشهدك الخاص.

رُواة القصص

2:00 بعد الظهر | 3:00 بعد الظهر | 3:30 بعد الظهر | 4:00 بعد الظهر | 4:30 بعد الظهر، باللغة الإنجليزية، مدة النشاط 10 دقائق

استمتع بحكايا رائعة عن مصوّر رحّال سافر حول العالم مُلتقطاً أجمل الصور الفوتوغرافية ومُخلداً في طيّاتها عديداً من الذكريات.



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معرض: "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية"

يوميًا في خلال ساعات عمل المتحف، ويستمر حتى 13 يوليو

©دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. تصوير اسماعيل نور، سيينغ ثينغز

يقدم اللوفر أبو ظبيي لزواره المعرض الرابع في موسمه الثقافي "تبادُل فتفاعُل"، بعنوان "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية" الذي يستمر حتى 13 يوليو. ويسلط المعرض الضوء على ولادة التصوير الفوتوغرافي من خلال أكثر من 250 صورة نادرة من أولى الصور الفوتوغرافية التي التقطها المسافرون والبحّارة لمنطقة الشرق الأوسط وقارات إفريقيا وآسيا والأمريكيتين.



يُنظّم المعرض بالتعاون مع متحف كيه برانلي- جاك شيراك ووكالة المتاحف الفرنسية، تحت رعاية بنك الشارقة.



دخول المعرض مجاني ضمن تذكرة دخول المتحف. الدخول مجاني للأطفال ما دون 13 عاماً.

لمزيد من المعلومات حول المعرض ولحجز التذاكر، يرجى زيارة www.louvreabudhabi.ae أو الاتصال على +971 600 56 55 66.



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جولات إرشادية قصيرة في المعرض

يومياً الساعة 11.30 صباحاً و3.30 بعد الظهر، مدتها 30 دقيقة

اكتشف من خلال جولات إرشادية قصيرة كيف ذُهلت المجتمعات، في كافة أنحاء العالم بالتصوير الفوتوغرافي عند اختراعه.



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صمم آلة تصويرك الخاصة

في ورشة عمل التصوير الفوتوغرافي في اللوفر أبوظبي

5 – 6 يوليو، من الساعة 3 بعد الظهر حتى 6 مساءً، 16+





مراجعة صور مُلتقطة جاهزة للطباعة. © فيل بورجيز: 2019

يقدم متحف اللوفر أبوظبي ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي تمتد على يومين وتُقام بالتعاون مع ستوديو التصوير في منارة السعديات، وذلك في إطار البرنامج الثقافي المترافق مع معرضه "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية". تُنظم ورشة العمل هذه في متحف اللوفر أبوظبي وفي ستوديو التصوير في منارة السعديات في 5 و6 يوليو.

سيكتشف المشاركون، في يومهم الأول، أول معرض للصور الفوتوغرافية يُنظمه المتحف تحت عنوان "العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية"، حيث سيطّلعون على التقنيات الأولية التي سبقت عصر التقنيات الرقمية في التصوير، ليصمموا بعد ذلك كاميرا ذات ثقب بسيط تمكّنهم من تصوير لقطات في المتحف تركّز على التركيب والمساحة والضوء.

أما في اليوم الثاني، فسيتوجه المشاركون إلى ستوديو التصوير في منارة السعديات، حيث سيحمضون صورهم باستخدام تقنيات اكتشفها أول المصورين في التاريخ.

ورشة العمل مناسبة لمن هم فوق سنّ 16 عاماً، تبدأ الساعة 3 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 6 مساءً، مقابل 168 درهماً للشخص الواحد. أما السعر المخفّض، فهو 105 دراهم، وهو مخصص للزوار من 16 إلى 22 عاماً ولأعضاء برنامج "أصدقاء الفنّ".

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لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يُرجى التواصل معنا على الرقم +971 600 56 55 66 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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مخيم صيفي: مكتشفو الفن للصغار واليافعين

يأخذهم في رحلة في عالم الفن

أربعة مخيمات من 7 إلى 25 يوليو



© دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي / تصوير: وليد شاه

"مكتشفو الفن" هو برنامج تعليمي مصمم خصيصاً للأطفال واليافعين يمكنّهم من اكتشاف مجموعة المتحف الفنيّة وثقافات العالم المختلفة وتاريخها عبر أنشطة تقوم على تفاعل المشتركين مع القطع الفنيّة المعروضة. ويستقطب هذا المخيم الصيفي، الذي سينطلق في شهر يوليو، أولاد العائلات التي تقضي موسم الصيف في الإمارات العربية المتحدة.

سيستمتع المشاركون بأربعة أيام من المرح والاستكشاف مقابل 1000 درهم، كما يمكنهم الاستمتاع بيوم كامل في المخيم الصيفي مقابل 280 درهماً، مع وجبة الغداء ووجبة خفيفة. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

مكتشفو الفن اليافعون (12- 16 عاماً)

من 7 إلى 11 ومن 14 إلى 18 يوليو (باستثناء أيام الإثنين)، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً

سيتمكّن مكتشفو الفن اليافعون من اكتشاف المتحف والأعمال الفنية المعروضة فيه والقصص التي ترويها في أسبوع مليء بالألعاب الاستكشافية التفاعلية وورش العمل الفنية والأفلام والأنشطة اليدوية داخل قاعات العرض. إذ سيرافقون المرشد الخاص من المتحف في قاعات العرض ليشاركوا بعد ذلك أفكارهم وتصاميمهم وقصصهم مع زملائهم من مكتشفي الفنّ. في مرحلة ثانية، سيوثقون مغامراتهم التي خاضوها في مصر القديمة وإفريقيا وأوروبا في دفتر القصاصات الخاص برحلاتهم ويصنعوا تحفهم الفنية المبتكرة. سيركّز البرنامج ما بين 7 و11 يوليو على معرض:"العالم بعدساتهم: أولى الصور الفوتوغرافية" متيحاً لليافعين فرصة اكتشاف أقدم الصور التي التقطتها عدسات أول المصورين في التاريخ.

مكتشفو الفن الصغار (6 - 11 عاماً)

من 14 إلى 18 ومن 21 إلى 25 يوليو (باستثناء أيام الإثنين)، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً

سينطلق مكتشفو الفن الصغار كل يوم في رحلة استكشافية مشوّقة داخل قاعات العرض ومتحف الأطفال مستعينين بخريطة مكتشفي الفنّ وحقائب ظهر خاصة بهم، كما سيشاركون بالأنشطة العملية التي تبث الحياة في مجموعة الأعمال الفنية من خلال ورش عمل وأفلام وألعاب تفاعلية، ويكتشفون القطع والشخصيات البارزة في الأعمال الفنية ثم يطلقون العنان لخيالهم عبر تصميم أعمال فنيّة من ابتكارهم. سيتمكن الأطفال في هذا الأسبوع المليء بالأنشطة التفاعلية من ابتكار قطع فنية ثلاثية الأبعاد والرسم والاستكشاف واللعب وتصميم دفاتر القصاصات والاستمتاع بفنّ رواية القصص مع مكتشفين آخرين للفن.

التسجيل مفتوح. الأماكن محدودة. للاستفسار، يرجى التواصل معنا على الرقم +971 600 56 55 66 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]



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سينمائيات 2019

كل يوم أربعاء من شهر يوليو

يهدف الموسم الثاني من برنامج الأفلام سينمائيات إلى إقامة حوار بين السينما وأعمال فنية معروضة في قاعات عرض المتحف. يشمل البرنامج مجموعة متنوّعة من الأفلام الكلاسيكية والحديثة والوثائقية المناسبة لجميع الأعمار.



سينمائيات من تنسيق الفنانة الإماراتية هند مزينة. مشاهدة الأفلام مجانية. يُرجى حجز التذاكر مسبقاً عبر الموقع louvreabudhabi.ae أو من خلال الاتصال على +971 600 56 55 66 أو عبر التوجه إلى مكتب بيع التذاكر في المتحف.





على باب الأبدية (At Eternity’s Gate)

3 يوليو، 6 مساءً



على باب الأبدية (At Eternity’s Gate) فيلم يأخذ المشاهد في رحلة إلى عالم الرسام الهولندي الشهير فنسنت فان غوخ لاستكشاف فنه وأفكاره وكيفية تطويره لأسلوبه الفريد والمفعم بالألوان في الرسم، حيث يلعب دور الفنان الممثل ويليم دافو. عرض هذا الفيلم مستوحى من لوحة "قاعة الرقص في آرل"(1887) لفان غوخ والموجودة في قاعة العرض 19.



هيوغو (HUGO)

10 يوليو، 6 مساءً

فيلم هيوغو (HUGO) من إخراج مارتن سكورسيزي، تدور أحداثه سنة 1920 حول فتى يتيم يُدعى هيوغو يعيش في زوايا محطة قطار في باريس. يعتزم هيوغو، بمساعدة صديقته إيزابيل حلّ لغز تركه والده، ويقوم على أحجية تتضمّن مفتاحاً على شكل قلب، وصاحب متجر ألعاب صعب المزاج وإنساناً آلياً معطّلاً.

وفي إطار حلّه للّغز، تأخذ الأحداث منعطفات جميلة بسبب الصدف التي تجمع ما بين موظفي محطة القطار والركاب. عرض هذا الفيلم مستوحى من فيلم "رحلة إلى القمر" (1902) لـجورج ميلييس، المعروض في قاعة العرض 11. يُعتبر هذا الفيلم من أول أفلام الخيال العلمي في العالم وهو بمثابة تكريم لـميلييس، أحد أهم وأبرز منتجي الأفلام في تاريخ السينما، ومؤسس تقنيات سينمائية ما زالت معتمدة حتى اليوم.

لمعرفة الأفلام الأخرى التي ستعرض في شهر يوليو، الرجاء زيارة www.louvreabudhabi.ae.

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التجديف بقوارب الكاياك

تتوفر الجولة يومي الجمعة والسبت الساعة 8.00 و9.30 صباحاً، و4:30 و6.00 مساءً. سعر التذكرة 120 درهماً للشخص الواحد (السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة)

© دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

سيتمكن محبو المغامرة، حتى 28 سبتمبر، من تأمّل روعة هندسة المتحف المعمارية والمشهد المحيط به وهم يتهادون على أمواج بحر العرب ويستمتعون بجولة على قارب الكاياك لاكتشاف أسرار الهندسة المعمارية المذهلة من منظور مختلف.



يرافق الزوار مدرّبون متخصّصون في الجولة التي تمتد على 60 دقيقة.