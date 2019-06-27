كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| نباتات محلية لتزيين موقع معرض إكسبو 2020 بدبي

قد تبدو الطيور المغردة والأشجار المزهرة في غير مكانها في صحراء دبي، لكن مع بدء ظهور المباني من الرمال في موقع إكسبو 2020، فإن هناك بعض أوراق الشجر التي تؤمن موطناً لهذه الطيور.

من بعيد، تبدو المنطقة مثل أي موقع بناء آخر. ولكن عند التفتيش الدقيق، يمكن رؤية قطعان الطيور وهي تطير فوق الرافعات وتسمع أصواتها على قعقعة خلاطات الأسمنت.

وتحوم الطيور فوق زهور أرجوانية على أشجار المريمية وتجثو على فروع أشجار النخيل والغاف الأصلية التي توفر المساحات الخضراء على امتداد 4.38 كيلومتر مربع للمعرض العالمي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقالت عائشة المرزوقي، مساعدة المدير لشؤون الابتكار والاستدامة لمعرض إكسبو 2020 دبي: “إن الطيور والطبيعة تجعل الموقع حيًا”.

وأضافت “الخضرة والمناظر الطبيعية هي جزء لا يتجزأ من المعرض والحضانة هي جزء من قصة المعرض بقدر الأجنحة والمباني.”

وتتمتع الطيور بوجه خاص بالتوت الأحمر الصغير لشجرة السلفادورا المعروفة في الخليج باسم “شجرة فرشاة الأسنان” لإنتاج عصي تنظيف الأسنان “المسواك”. وقالت السيدة المرزوقي: “نحن نفخر بنباتاتنا الأصلية ونريد أن نعرض ونشارك هذه الأنواع مع العالم. نريد التأكد من رؤية هذه الأشجار في موقع المعرض”.

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وتزرع نباتات جديدة مع الأشجار الناضجة التي يتم الحصول عليها من المزارع في حديقة العين وليوا والمشرف في دبي والتي توفرها بلدية الإمارة. وتم زرع أكثر من 1000 شجرة، بما في ذلك 300 شجرة نخيل، في المناطق الثلاثة التي ستشمل أجنحة مميزة تمثل الاستدامة والفرصة والتنقل.

وزُرعت حوالي 110 شجرة غاف، تزن كل منها سبعة أطنان وبطول سبعة أمتار، في منطقة المعرض التي ستُعرض فيها المنشآت المعمارية ومساحات الأداء والمنشآت الفنية.

وسيتم إضفاء الغطاء الأخضر الواسع على الأشجار المثمرة التي تزرع في البلاد على الرغم من أنها ليست أصلية، مثل الزيتون والتين والمانجو والليمون والبرتقال المر والرمان.

وهناك حوالي 400000 شجيرة و 13000 شجرة في الحضانة، في الجزء الجنوبي من الموقع، وسيأخذ الفريق 450.000 شجيرة إضافية و 4000 شجرة في الفترة التي تسبق المعرض.