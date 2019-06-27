كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر الوجهات الشعبية للسياح من أبوظبي في العيد؟

استقبل مطار أبوظبي الدولي 56442 مسافرًا خلال عطلة عيد الفطر التي استمرت تسعة أيام، وهي بداية موسم الصيف.

وخلال فترة العطلة، بين 31 مايو و 8 يونيو ، رحب المطار بـ 200،867 مسافر، وما مجموعه 361،764 مسافر ترانزيت.

وأضاف التقرير أن الوجهات الخمس الأولى للمسافرين المغادرين من مطار أبوظبي هي لندن ودكا والقاهرة ومانيلا وبانكوك، بحسب أريبيان بيزنس.

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وقال بريان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: “يعتبر عيد الفطر عطلة مهمة للجميع في دولة الإمارات، ويسعى الكثيرون للسفر، سواء لرؤية أحبائهم الذين يعيشون في الخارج، أو لاستكشاف وجهات جديدة”.

وأضاف “رغم هذه الحركة الكثيفة، ما زلنا ملتزمين بتقديم خدمات ذات مستوى عالمي … أنا فخور بأن أقول إن 91 في المائة من المسافرين الذين قابلناهم صنفوا تجربتهم في مطارنا على أنها ممتازة أو جيدة جدًا.”

وتابع تومبسون: “نتطلع للترحيب بالركاب على مدار الصيف، ونأمل أن يأخذوا الوقت الكافي لتجربة كل ما تقدمه أبو ظبي.”