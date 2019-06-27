كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف أثرت قوة الدولار على تكاليف المعيشة في الإمارات؟

ارتفع ترتيب دبي وأبو ظبي عالميًا بين أغلى المدن للعيش في الخارج، حيث عززت العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي – مثل الدرهم الإماراتي – موقعها على خلفية أداء العملة الأمريكية.

وفي حين أن مكانة الإمارات الأعلى في دراسة تكاليف المعيشة من شركة ميرسير الاستشارية العالمية، تشير إلى أنها مكان أغلى ثمناً مقارنة بالمدن الأخرى، يستفيد السكان من قوة الدولار لشراء السلع بأسعار أرخص.

وارتفعت دبي إلى المركز 21 من 26 العام الماضي في الدراسة السنوية، محتفظة بمكانتها كأغلى مدينة للعيش في الخليج العربي، وارتفعت أبو ظبي إلى المرتبة 33 من 40. وارتفعت الرياض أيضًا إلى 35 من المرتبة 45 في تصنيف يضم 209 دولة، ويقيس التكلفة النسبية لأكثر من 200 عنصر في كل موقع بما في ذلك الإسكان والنقل والسلع المنزلية والترفيه.

ويعتبر هذا الترتيب نسبي للغاية لأنه في حين أن دولة الإمارات أصبحت أكثر تكلفة من وجهة نظر خارجية، نرى في الوقت نفسه أن هناك منتجات أرخص اعتماداً على أداء الدولار الأمريكي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وقال مستشار التنقل العالمي في ميرسر السيد فلاديمير فرجوفسكي “بسبب الأداء القوي للدولار الأمريكي خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ارتفع بشكل كبير – أكثر من 8 في المائة – مقابل اليورو، وارتفعت أيضًا قيمة عملات دول مجلس التعاون الخليجي المرتبطة بالدولار ، مثل الدرهم، و هذا يجعل تكاليف المعيشة في الإمارات أعلى بالنسبة للذين يعيشون خارج البلاد بسبب سعر الصرف”.

وأضاف “في حين ارتفعت المدن الرئيسية في الإمارات من حيث تصنيف تكاليف المعيشة، لا تزال البلاد موقعًا جذابًا للوافدين بسبب حزم التعويض التنافسية العالية، وانخفاض أسعار العقارات، ومعايير السلامة العالية، والاقتصاد الصحي. وانخفض مستوى التضخم المحلي على مدار الـ 12 شهرًا الماضية بسبب انخفاض أسعار الإيجارات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة”.