كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لماذا يتحول مشترو الذهب في الإمارات إلى بائعين؟

أدى الارتفاع المفاجئ والحاد في الأسعار منذ 20 يونيو إلى توقف الكثيرين عن شراء الذهب في الإمارات – لكن هذا لا يعني أن المتسوقين لا يفعلون شيئًا.

وبدلاً من الشراء، يستغل الكثيرون الأسعار المرتفعة لبيع ممتلكاتهم من الذهب لتحقيق ربح سريع، يصل من 30 درهماً إلى 35 درهماً للغرام. وتم تصنيف عمليات جني الأرباح هذه من قبل المستهلكين على أنها “غير مسبوقة” من قبل مصادر السوق، على الأقل في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسعار الذهب من 153 درهمًا للغرام في 19 يونيو إلى 157.75 درهمًا في 20 و 159.25 درهمًا في 22 و 23 يونيو، ثم وصلت إلى 163.50 درهمًا في 25 يونيو، بحسب غلف نيوز.

وقال عبد السلام ك. ب. ، المدير التنفيذي في شركة مالابار للذهب والماس: “لقد كان ذلك سبباً في تحقيق المتسوقين ربحًا سريعًا. تم شراء معظم المجوهرات التي جرى بيعها على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام الماضية، عندما كانت الأسعار في حدود 130 درهمًا – 135 درهمًا للغرام.

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وأضاف “لذلك عندما وصل الذهب إلى 160 درهماً وأكثر، حصل البائعون على مبالغ جيدة، حيث لا توجد تفرض ضريبة القيمة المضافة على الأفراد الذين يبيعون الذهب، بشرط أن تكون المعاملة الإجمالية أقل من 350.000 درهم. بالإضافة إلى ذلك، لا توجد ضريبة على العملات الذهبية”.

وهناك مفارقة في الوضع الذي يجد فيه المتسوقون وتجار التجزئة في الإمارات أنفسهم الآن، فعادةً ما تشهد الأسابيع التي تسبق الإجازات السنوية للمدرسة والصيف زيادة في الطلب على الذهب، خاصة من الوافدين من جنوب آسيا. ويقوم معظم تجار التجزئة بإجراء عروض ترويجية تستهدف هذه الفئة من المشترين.

لكن هذا الصيف اتعكست الآية، حيث بات تجار التجزئة هم الذين يقومون بعمليات الشراء من المتسوقين ، سواء كانت من العملات الذهبية أو الحلي و المجوهرات.