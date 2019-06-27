حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك يحضران حفل زفاف

دبي (وام) حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامة محمد عبد الكريم جلفار بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة صديق محمد إبراهيم الأحمد.

كما حضر الحفل الذي أقيم بفندق جراند حياة بدبي عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

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