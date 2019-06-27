محمد الشرقي يستقبل مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية

الفجيرة (وام) أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الثقافية والاجتماعية بالفجيرة في دعم المجال الفكري والمجتمعي وترسيخ قيم المعرفة بين فئات المجتمع ونقل الصورة الحضارية لدولة الإمارات إلى العالم.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس في مكتبه بالديوان الأميري أعضاء مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية المنتخبين مؤخراً، برئاسة خالد الظنحاني.

وهنأ سمو ولي العهد أعضاء المجلس الجديد على ثقة زملائهم من منتسبي الجمعية، واستمع سموه إلى شرح مفصل حول خطط الجمعية المستقبلية، واطلع سموه على ما أنجزته الجمعية من مشاريع ومبادرات في الجانب الأدبي والثقافي والاجتماعي والرياضي، موجّهاً بضرورة الاستمرار بالمبادرات والأفكار المبتكرة التي تدعم أهداف الجمعية وتعزز مشاريعها.

وتقدم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد على دعمه الكبير لإنجاح نشاطات الجمعية ومشاريعها الثقافية وترسيخ تميزها في العمل المجتمعي، وحضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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