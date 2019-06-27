استراتيجية جديدة للقبول في كليات التقنية

دبي (الاتحاد)

تعلن كليات التقنية العليا قريباً تفاصيل الاستراتيجية الجديدة لقبول الطلاب في تخصصاتها المختلفة، بالإضافة إلى إطلاق الأكاديميات المتخصصة التي ستساهم في بناء الكفاءات المستقبلية.

جاء ذلك خلال ورشة التطوير الاستراتيجي التي عقدتها الكليات بمشاركة 15 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص تحت عنوان «من التعليم إلى التوظيف»، والمرتبطة بمحاور «خطة الجيل الرابع» .

وأوضح الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا خلال افتتاحه ومشاركته في الورش، أن هذه الورشة الاستراتيجية جاءت لنقل خطة «الجيل الرابع»، التي تمثل رؤية القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل، إلى أرض الواقع من خلال خطط ومبادرات فاعلة يتم فيها استثمار الإنجازات التي تحققت في الكليات خلال الفترة الماضية، وبناء الخطط الجديدة التي ستحقق محاور هذه الخطة. وأشار إلى أن الكليات تمكّنت من توفير فرص تعليم بدرجات علمية متنوعة تلبي سوق العمل، حيث طبقت منذ العام الأكاديمي 2016 - 2017 «المسار الأكاديمي المهني المرن» والذي مكَّن الطلبة من التخرج بشهادات الدبلوم والدبلوم العالي إلى جانب البكالوريوس، واليوم يوجد نحو 2033 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم والدبلوم العالي على مستوى مختلف البرامج والتخصصات والذين يمثلون مخرجات متميزة ستدعم سوق العمل بالمهارات الفنية والمطلوبة، كما تمكن العديد من الطلبة من الحصول على شهادات احترافية منذ تطبيق مناهج «التعليم الهجين» في مجالات الهندسة وإدارة الأعمال وأنظمة المعلومات والعلوم الصحية.

وأضاف أن «خطة الجيل الرابع» تتضمن ركائز عديدة تشمل «إعداد القيادات الفنية» من خلال إكسابهم المهارات الاحترافية ليكون الخريج قائداً في تخصصه.