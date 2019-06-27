"سعود بن صقر الخيرية" تحتفل بتخريج طلبة الثاني عشر

رأس الخيمة ( وام) احتفلت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة بتخريج 174 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي في حفلين منفصلين للطلاب والطالبات على مسرح جمعية المعلمين.

وأعربت سمية عبدالله بن حارب السويدي رئيس مجلس أمناء المؤسسة عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على دعمه الكبير والمستمر للمدارس الخيرية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز التقدم الحضاري.

وعبر الطلاب والطالبات الخريجون عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يمد يد العون لهم دوماً لإكمال مشوارهم التعليمي وزرع الأمل في نفوسهم مما يساهم في بناء مستقبلهم.

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