إنجاز المراجعة النهائية لتصميم «ماي سات-2»

أبوظبي (وام)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، إنجاز المراجعة النهائية لتصميم القمر الصناعي المصغر «ماي سات-2» الذي تعمل عليه مجموعة من طلبة برنامج ماجستير نظم وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة والمدعوم من قبل كل من الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» - الشركة العالمية المتخصصة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية، وتتخذ من الإمارات مقراً لها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» - وشركة نورثروب غرومان ويعتبر «ماي سات -2» ثاني قمر صناعي مصغر مطور من قبل طلبة جامعة خليفة في مختبر «الياه سات» للفضاء بأبوظبي، حيث يتيح للطلبة فرصة توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم من خلال العمل في كل مراحل المهمات الفضائية، بما يشمل تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها وإطلاقها.

ويشارك في المشروع تسعة طلاب من برنامج الماجستير في نظم وتكنولوجيا الفضاء ويتميز القمر الجديد عن نظيره «ماي سات- 1» بمجموعة من التقنيات المطورة وتهدف مهمته إلى تمكين الطلاب من تصميم واختبار منهج جديد للتحكم بوضعية الأقمار الصناعية المصغرة في الفضاء أكثر توفيراً للطاقة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة مقارنة بالمنهجيات المستخدمة في مختلف الأقمار الصناعية المصغرة مما يساهم في تعزيز دور دولة الإمارات كمساهم في قطاع الفضاء العالمي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة: «يمثل الانتهاء الناجح من مراجعة التصميم إنجازاً جديداً ومهماً في مسيرة تطوير القمر الصناعي المصغر «ماي سات - 2» من قبل طلاب أنظمة وتكنولوجيا الفضاء وذلك في مختبر «الياه سات» بدعم من شركائنا «الياه سات» و«نورثورب غرومان».