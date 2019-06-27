الشارقة تستعد لاستضافة البرلمان العربي للطفل

الشارقة (الاتحاد) عقدت اللجنة المنظمة المشرفة على تنظيم استضافة أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل اجتماعها صباح أمس، وبحثت تحضيراتها المكثفة لدعوة الأعضاء للحضور والمشاركة في أعمال الجلسة الثانية للبرلمان المقرر عقدها في الشارقة شهر يوليو المقبل.

ترأس الاجتماع بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل بمدينة الشارقة أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، رئيس اللجنة المنظمة. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة المكلفة من قبل موظفي البرلمان العربي للطفل والأمانة العامة للمجلس الاستشاري تعمل على قدم وساق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة باستضافة قرابة 88 عضواً وعضوة خلال شهر يوليو المقبل.

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