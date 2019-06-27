أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكين المرأة وإنجازاتها» نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم الاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجلة فوغ العربية، مؤتمراً للمرأة تحت شعار «قمة الإرادة» في أبوظبي، خلال شهر نوفمبر المقبل؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين، وتعزيز تمكين المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: إن الاتحاد سيساهم في وضع جدول أعمال المؤتمر، خاصة أن لدولة الإمارات قصة نجاح كبيرة فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الجنسين. وأضافت: «إن المرأة الإماراتية كانت أولوية وطنية لسنوات عديدة، ونحن محظوظون لأننا نتمتع بدعم قيادتنا الرشيدة على أعلى المستويات، وبجهد مميز لدعم المرأة باستمرار من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»، مؤكدة أن المرأة الإماراتية عليها أن تغتنم هذه الفرص للاستفادة من دعم القيادة الرشيدة. من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي: إن «الهيئة» تسعى دائماً لدعم المرأة وإزالة العقبات من طريق تقدمها، وتكثيف التغطية الإعلامية لنشاطها وإنجازاتها.

ورحبت بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ومؤسسة نرفورا ومجلة فوغ العربية لزيادة الوعي بالقضايا التي تواجهها النساء في المنطقة.