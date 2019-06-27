«أبوظبي للتوزيع» تكرم محمد صالح بن بدوه

أبوظبي (الاتحاد) أكد سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع الحرص على التواصل البناء مع المجتمع لتقديم أفضل الخدمات بما يواكب الطفرة السكانية والاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها الإمارة.

واستعرض وفد الشركة، خلال زيارة معالي محمد صالح بن بدوه، استراتيجيتها والأدوار الحيوية التي تقوم بها في قطاع المياه والكهرباء، إضافة إلى مشروع التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، والخدمات النوعية التي يقدمها مركز الاتصال التابع للشركة وطرق التعامل مع كافة البلاغات والاستفسارات والمقترحات الواردة إليه من قبل المتعاملين، وأهم الإنجازات التي حققها المركز منذ نشأته وحتى اليوم.

وفي نهاية الزيارة، كرم الوفد الزائر معالي ابن بدوه، حيث أهداه محمد القبيسي مدير إدارة الاتصال درع الشركة، إضافة إلى درع التسامح الذي يمنح ضمن مبادرات «أبوظبي للتوزيع» المجتمعية.

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