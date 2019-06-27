قرقاش يبحث مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي تعزيز العلاقات

روما (وام) استقبلت ماريا إيليزابتا البرتي كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي؛ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في مقر مجلس الشيوخ في العاصمة «روما»، بحضور عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحبت رئيسة مجلس الشيوخ بمعاليه، وأشادت بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرت عن إعجابها بالتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات والسمعة الدولية التي تسبقها، الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من قبل قيادة دولة الإمارات في بناء وطن منفتح على العالم.

بدوره، شكر معالي الدكتور أنور قرقاش رئيسة المجلس على كلماتها الطيبة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني بين البلدين.

كما عقد معاليه اجتماعاً آخر مع رؤساء لجنتي الدفاع والشؤون الخارجية، بحضور نواب من مختلف الأحزاب السياسية.

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