«الزكاة»: 2.3 مليون درهم منحاً جامعية

أبوظبي (الاتحاد) اعتمد صندوق الزكاة مليونين و357 ألفاً و125درهماً لكفالة 15 طالباً وطالبة يمثلون الدفعة العاشرة من المنح الموجهة للطلبة الجامعيين، وذلك ضمن مشروع «ربّ زدني علماً» الموجّه للطلبة الجامعيين في عام التسامح، وضمن سعي الصندوق المستمر في إسعاد متعامليه من مستحقي الزكاة، وفقاً لأمين عام صندوق الزكاة ورئيس لجنة صرف الزكاة عبدالله بن عقيدة المهيري. وقال الأمين العام في اجتماعه مع الطلبة الجامعيين وذويهم بمقرّ الصندوق: إنّ مشروع «ربّ زدني علماً» من المشاريع المتميزة على مستوى الدولة التي أطلقها صندوق الزكاة عام 2010 والتي يكفل من خلالها الصندوق الطالب الجامعي المستحق وفقاً لمنهجية المنح الجامعية منذ بداية دخوله الجامعة وحتى تخرجه منها، وهو أحد المشاريع التي تندرج ضمن مصرف الفقراء والمساكين.

وأشار المهيري، إلى أنّ قيام صندوق الزكاة بمساعدة الطلبة الجامعيين على إكمال دراستهم الجامعية يأتي ضمن أولويات صندوق الزكاة.

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