إصابات في حادثي تصادم بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أصيب عدد من الأشخاص بإصابات صنفت بـ«المتوسطة والبسيطة» في حادثي تصادم منفصلين بأبوظبي أمس.

ونتج عن الحادث الأول، بين مركبة وحافلة بعد شاطئ الراحة باتجاه الخارج، إصابة ثلاثة «أطفال مواطنين»، وسيدة عربية وآسيوي، وتراوحت إصاباتهم بين «المتوسطة والبسيطة». كما نتج عن الحادث الثاني، تصادم بين مركبة وحافلة بالقرب من بنك الاتحاد في جزيرة الريم، إصابة طفلة آسيوية بإصابة بالغة وسيدة آسيوية بإصابة متوسطة بينما لحقت بخمسة أطفال ورجل وسيدة من جنسيات مختلفة إصابات بسيطة في ذات الحادث. وتلقت غرفة العمليات بلاغاً بالحادث وتوجهت دوريات الشرطة والمستشفى الميداني وسيارات الإسعاف لموقع الحادث. ودعا العميد محمد الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.

أكد مركز قيادة العمليات الطبية التابع لدائرة الصحة أبوظبي بأن الطلاب البالغ عددهم 10 والذين تعرضوا لإصابات بحادث اصطدام حافلة مدرسية في جزيرة الريم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة حالياً بمدينة الشيخ خليفة الطبية.

ولمتابعة سير تقديم الرعاية الصحية للمصابين، زار معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة يرافقه محمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة، الطلبة للاطمئنان على حالتهم.

وأكد معاليه أن الطلاب يتمتعون بصحة جيدة، وأن الجهود لن تتوقف لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة والملائمة لهم.

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