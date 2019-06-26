عبدالله بن زايد يلتقي وزير الصناعة والتجارة الروسي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي دينيس منتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة منها الصناعية والتجارية، وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

من جانبه رحب معالي دينيس منتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي بزيارة سموه، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات لاسيما في المجالات الصناعية.

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كما أشاد معاليه بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء سعادة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.