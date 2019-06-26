الإمارات تتكفل بعلاج 24 جريحاً يمنياً في الهند

غادر مطار عدن، اليوم الأربعاء، 24 جريحاً يمنياً لتلقي العلاج في الهند، على نفقة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الحرب والانتهاكات المتواصلة التي تشنها ضدهم ميليشات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

وأكد محمد الشحي ممثل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي في عدن، الذي كان مع الفريق التطوعي التابع للهيئة في وداع الجرحى، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بالجرحى اليمنيين، ويعمل فريق الهلال في اليمن بالتنسيق مع الأشقاء هناك، على خدمتهم، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لهم، متمنياً لهم ولكل الجرحى الشفاء العاجل والعودة سالمين إلى أسرهم وأهلهم.

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من جانبهم، أعرب الجرحى عن شكرهم وسعادتهم بالوقفة الإنسانية لدولة الإمارات إلى جانبهم، مؤكدين أنها دائماً تحرص على رعاية الجرحى بمختلف المجالات.

يُذكر أن دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس "هيئة الهلال الأحمر"، تكفلت منذ شنت الميليشيات الحوثية الإيرانية الحرب على اليمن في 2015، بمعالجة الآلاف من الجرحى بمستشفيات دولة الإمارات ومصر والسودان والهند والأردن.