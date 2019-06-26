الإمارات تطلق حملة واسعة لإغاثة أهالي تعز والحديدة من بطش ميليشيات الحوثي

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة حملة إغاثة واسعة لدعم أهالي محافظتي تعز والحديدة النازحين من بطش ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران إلى مديرية خنفر بمحافظة أبين اليمنية.

وتأتي الحملة التي تستمر أكثر من شهر، وتستهدف 23 ألف نسمة من الأسر النازحة من بطش الميليشيات الإرهابية، ضمن البرنامج الإغاثي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات في المحافظات المحررة، والذي يشهد تسيير قوافل المساعدات الغذائية والإيوائية عبر الفرق التطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادةً وشعباً على هذا العون الكبير واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف معاناة الكثير من الأسر وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة.

جدير بالذكر أن حملة الإغاثة تأتي امتداداً أيضاً لمسيرة العمل الإنساني التي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في اليمن بهدف إيصال المساعدات وتلبية احتياجاتهم، وتشمل تجمعات النازحين والمتضررين كافة من مختلف المحافظات اليمنية.

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