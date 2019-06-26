"المركزي الإماراتي" يتبنى منهجية محسنة للإبلاغ عن القروض المتعثرة

قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتشاور مع الصندوق الدولي، بتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات، وذلك على نحو يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وبحسب المعيار الجديد للإبلاغ الذي سيطبق اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019، فإن نسبة القروض المتعثرة في النظام المصرفي لدولة الإمارات بلغت 5.6‎%‎ نهاية سنة 2018، وذلك مقارنة مع 7.1% وفقاً لمعيار الإبلاغ السابق.

ويعمل المصرف المركزي على نشر مثل هذه الأرقام، انطلاقاً من حرصه على ترسيخ مبدأ الشفافية في كل ما يتعلق بالبيانات الخاصة بالجهاز المصرفي، وبما ينجسم مع الممارسات العالمية في هذا الخصوص.

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وسينعكس هذا التغيير في المنهجية في المنشورات التي ستصدر لاحقاً عن مصرف الإمارات المركزي، وفي التواصل مع أصحاب المصالح اعتباراً من الربع الثالث من 2019.

يشار إلى أن أنظمة مصرف الإمارات المركزي تتطلب تعليق الفوائد على القروض، التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوماً أو تم تكوين مخصصات بشأنها، ولا تجوز إضافة الفوائد المعلّقة إلى حسابات الأرباح والخسائر، ومن ثم، فإن الفوائد المعلّقة لا تعتبر جزءاً من القروض المتعثرة.