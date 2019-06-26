بدعم من الإمارات.. افتتاح مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد إعادة تأهيله

بدعم من دولة الإمارات، تم افتتاح مستشفى المظفر في تعز اليمنية بعد إعادة تأهيله وترميم جميع أقسامه وإصلاح شبكة الكهرباء به ودعمه بالمولدات وأنظمة الطاقة.

وقالت الدكتورة إيلان عبد الحق وكيلة الشوؤن الصحية في تعز، إن عملية الترميم والإصلاحات في جميع أقسام المستشفى، تمت بدعم من دولة الإمارات، وأعربت باسم كل أبناء محافظة تعز عن الشكر والامتنان لدولة الإمارات لكل ما تقدمه للشعب اليمني في المجالات كافة.

وأعرب المهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة، عن شكره الجزيل للتدخل السريع من قبل دولة الإمارات، وترميم المستشفى الذي يخدم الكثير من أبناء تعز والذي جاء في وقت زمني قصير واستجابة للمناشدات التي أطلقها سكان المدينة القديمة.

وثمن المهندس مهيب الحكيمي وكيل الشؤون الفنية في تعز، الجهود الكبيرة لدولة الإمارات في إعادة إصلاح الأضرار التي لحقت بالمستشفى، مؤكداً ترحيب السلطة المحلية ممثلة بنبيل شمسان محافظ تعز، بمثل هذه الأعمال الإنسانية التي تسهم في تطبيع الحياة بمدينة تعز.

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وثمن عبد الرحيم السامعي مدير مكتب الصحة في تعز، اللفتة الكريمة من دولة الإمارات والتي كانت أول من استجاب للمناشدات التي أطلقها أبناء المدينة القديمة بتعز لإعادة تأهيل مستشفى المظفر، استمراراً للعدم الذي تقدمه في مختلف المجالات.

يذكر أن إعادة تأهيل وترميم المستشفى تعد المبادرة الثانية من قبل "الهلال الأحمر الإماراتي" في أقل من عام، فقد سبق أن قام بتأهيل "مستشفى المظفر" منتصف العام الماضي 2018 ورفده بعدد من الأجهزة، وتم افتتاح قسم العمليات وقسم جراحة العظام والجراحة العامة وقسم العناية المركزة التي كانت متوقفة لسنوات.

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