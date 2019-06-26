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عبدالله بن زايد يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الروسي

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مكسيم أوريشكين وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى روسيا الاتحادية، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، على العلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، مشيراً سموه إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

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من جانبه، رحب معالي مكسيم أوريشكين بزيارة سموه، مؤكداً على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات راسخة، وما يشهده التعاون المشترك من نمو وتطور مستمرين في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي.

حضر اللقاء سعادة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

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