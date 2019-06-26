هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة بطي بن غانم الرميثي

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى عبدالله بطي غانم الرميثي وإخوانه في وفاة شقيقتهم عائشة، وإلى زوجها سعيد طارش علي المحيربي، وذلك خلال زيارة سموه أمس لمجلس العزاء في مجلس العائلة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

اقرأ أيضاً... هزاع بن زايد يعزي سلمان بن إبراهيم في وفاة والدته