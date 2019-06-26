عبدالله بن زايد يلتقي وزير العدل الروسي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي آلكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة منها القضائية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.

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من جانبه، رحب معالي آلكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مشيداً بالعلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وما تشهده أوجه التعاون المشترك من تطور في العديد من المجالات.

عقب ذلك، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي آلكسندر كونوفالوف وزير العدل الروسي، على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين.

وحضر اللقاء سعادة معضد حارب الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية.