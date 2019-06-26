إنجازات دبي تحظى بإشادة واسعة من القطاع البحري العالمي في معرض "نور-شيبينج 2019" بالنرويج

استقطبت الإنجازات البحرية المتلاحقة لإمارة دبي اهتماماً بالغاً من أقطاب الصناعة البحرية العالمية الذين أشادوا بدورها المحوري في الخارطة البحرية العالمية وجاء ذلك على هامش مشاركة "سلطة مدينة دبي الملاحية" في معرض "نور-شيبينج 2019" (Nor-Shipping 2019)، الذي أقيم مؤخراً في أوسلو وليلسترم في النرويج.

وجاءت المشاركة الدولية الناجحة بمشاركة "مركز الإمارات للتحكيم البحري"، و"مدينة دبي الملاحية" (DMC) و"مركز دبي للسلع المتعددة" (DMCC) والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" و"موانئ دبي العالمية" و"الأحواض الجافة العالمية"بمثابة دفعة قوية للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية لتمثيل إمارة دبي ودولة الإمارات في المحافل الدولية الرائدة، فضلاً عن تعزيز التقارب والتواصل والتفاعل مع رواد القطاع البحري العالمي توطيد جسور نقل المعرفة الحديثة وتبادل أفضل الممارسات الداعمة لنمو واستدامة وشمولية التجمعات البحرية في العالم.

وحظي زوار منصة "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال معرض "نور-شيبينج 2019" بفرصة الاطلاع عن كثب على أبرز المبادرات النوعية التي تنتهجها دبي في سبيل تعزيز كفاءة وتنافسية وشمولية القطاع البحري المحلي، وعلى رأسها تجمع دبي البحري الافتراضي الذي يمثل فرصة تتيح للمستثمرين الإقليميين والدوليين الحصول على بمحفظة متكاملة من الخدمات البحرية الموجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، التي تزخر بالفرص الواعدة كونها إحدى أفضل العواصم البحرية في العالم. ويكتسب "تجمع دبي البحري الافتراضي" أهمية عالية باعتباره منصة هامة باتجاه تطويع الابتكار والتقدم التكنولوجي في خدمة التجمّع البحري، الذي يبرز في صدارة التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. كما تم استعراض "استراتيجية القطاع البحري" التي أثبتت نجاحاً منقطع النظير في إعلاء شأن دبي على الخارطة البحرية العالمية من خلال التركيز على تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية والاستثمار البشري واستحداث لوائح تنظيمية وتشريعات بحرية من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ الإشادة الواسعة التي حظيت بها إنجازات دبي تؤكد مجدداً الثقة الدولية العالية بالفرص الواعدة والمقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي الذي بات على قدم المساواة مع أبرز المراكز البحرية الرائدة عالمياً، في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والجهود المتواصلة من السلطة البحرية لدعم المكونات البحرية، لا سيّما السفن والشحن والخدمات اللوجستية، مع التركيز على توظيف الابتكار والبحث والتطوير في تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية المتطورة وإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق مبادرات نوعية موجهة لتعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية التجمّع البحري ليكون قوة دافعة للنمو والتنويع الاقتصادي.

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وأضاف علي: "يكتسب التواجد في المحافل العالمية الرائدة مثل "نور-شيبينج" أهمية بالغة، كونه فرصة مثالية لتوطيد جسور التواصل الفعال مع رواد القطاع البحري في العالم واستكشاف آفاق جديدة لتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة تصب في خدمة التطلعات المشتركة في النهوض بالصناعة البحرية العالمية وفق دعائم قوامها الابتكار والاستدامة والتكنولوجيا، تماشياً مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. وشكّلت مشاركتنا الناجحة إضافة هامة لمساعينا الرامية إلى الوصول بالتجربة الريادية لإمارة دبي إلى العالمية، من خلال نقل معارفنا وخبراتنا وإبراز إنجازاتنا المتلاحقة التي تستلهم الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في الوصول إلى المركز الأول في العالم. ونتطلع قدماً إلى التعريف على نطاق عالمي واسع بـ "استراتيجية القطاع البحري" ونموذج "الشراكة الرباعية" وغيرها من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الأكبر في بناء قطاع بحري مستدام ومتكامل في إطار الشراكة البنّاءة مع القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً بدبي إلى موقع الصدارة بين العواصم البحرية الأكثر تميزاً وتنافسية في العالم."

ويجدر الذكر بأنّ الوفد المشارك في "نور-شيبينج 2019" ضم، إلى جانب كبار المسؤولين في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، ممثلين عن كل من "مركز الإمارات للتحكيم البحري" و"مدينة دبي الملاحية" (DMC) و"مركز دبي للسلع المتعددة" (DMCC) والمنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" و"موانئ دبي العالمية" و"الأحواض الجافة العالمية".