"فنتك عمان" افتتاح قمة التكنولوجيا المالية



فاصلة / عمان

كتبت : صفاء نصيرات

شهدت العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم انطلاق فعاليات "قمة التكنولوجيا المالية" بتنظيم شركة " مومنت انوفيشن" حملت تحت شعار "مستقبل قطاع البنوك والخدمات المالية والمصرفية في عصر التكنولوجيا المالية"، بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتحدث من كبار التنفيذيين ومدراء التكنولوجيا الرقمية المالية والشركات الدولية والإقليمية والمحلية، لمناقشة أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا الرقمية والمالية ودور الابتكار في تعزيز سمعة وربحية المؤسسات المالية في عصر العولمة الرقمية.

تناول الرئيس التنفيذي لشركة مومنت انوفيشن أيمن إرشيدخلال حفل الافتتاح إن:" قمة التكنولوجيا المالية هي الحدث الأكثر الاهمية من قبل قادة التكنولوجيا مثل شركة آوركل الرائدة عالمياً "الشريك الماسي" للقمة، ونخبة من الأكاديميين وقادة التكنولوجيا المالية لمناقشة تأثير الاتجاهات السائدة والتجارب المبتكرة في مجال الحلول الرقمية والتكنولوجيا المالية "فنتك" .

وتركز اهميتها لمساعد البنوك والشركات الناشئة المزودة لخدمات التكنولوجيا المالية على فهم توجهات هذه الصناعة، وإلهام التفكير المبتكر والاستجابة مع الفرص والتحديات المستقبلية.

كما صرح إرشيد أن القمة تعالج بعمق ومهنية أحدث الاتجاهات في التقنيات الحديثة التي سوف تشكل مستقبل البنوك والخدمات المالية الرقمية في العالم مثل الذكاء الاصطناعي والدفع عبر الهاتف المتحرك وتقنية البلوك شين وأكثر من ذلك بكثير وهو ما يجعل قمة التكنولوجيا المالية الاردن مكاناً مثالياً للتعلم والتواصل والاستفادة من الخبرات العالمية، والمديرين التنفيذيين في قطاع البنوك، وخبراء التكنولوجيا المالية.

واشاد ارشيد بالحاضرين من المدراء والمسؤولين المختصين و العقول الأكثر ابتكاراً في التكنولوجيا الرقمية الذين أسهموا في احداث ثورة حقيقية في قطاع البنوك والتكنولوجيا المالية "فنتك" على مستوى العالم مثل شركة Oracle , AliPay , Sanad Fund وهو ما جعل قمة التكنولوجيا المالية المكان الأمثل لإثراء المعرفة وتوسيع آفاق الحضور والتعلم من تجاربهم والحصول على نبذة من خبراتهم العملية وتوظيفها في استراتيجيات العملية .

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من جانبه تحدث نائب محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور عادل شركس في كلمته ان للحكومات دور رئيسي في تطور التكنولوجيا الدقيقة وأنها تحتاج إلى موازنة أنشطتها بعناية - تشجيع الابتكار دون إعاقة التطور مع قيام الحكومات بوضع سياسات وبرامج يجب أن يكون هناك تفاعل نشط مع أصحاب المصلحة سواء من خلال آليات التغذية المالية الرسمية أو الفرص والمحادثات المخصصة ، من أجل تشكيل مستقبل يستفيد منه جميع أصحاب الشركات الناشئة وكيف يمكن للحكومات أن تحقق التوازن الصحيح وكيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية على حد سواء أن تشكل المحادثة المستمرة

من أبرز الشخصيات التي شاركت في الجلسات الحوارية الاستاذ رائد حجيرات المدير التنفيذي لشركة Oracle الاردن وتحدث عن تجارب شركة اوراكل في ، الأردن التكنولوجيا الإقليمية.وعن التداخل الرقمي والتفاعل مع البلوك شين والمدير الإقليمي للتكنولوجيا و باميلا هسية، رئيس التسويق والعمليات التجارية لمنطقة اوروبا الشرق الاوسط وافريقيا "ALIPAY" وأليكس ماكريب، رئيس الشراكات الرقمية والتكنولوجيا المالية لشركة "فيز"ا العالميةوالدكتورة سويلا لوكا، رئيسة معهد المستقبل لجامعة نيقوسيا قبرص و الاستاذ فهيم الزمان رئيس الشرق الاوسط لمنظمة EFMA وخبير المدفوعات الرقمية اجتمعو معاً لاستكشاف مستقبل وتحديات التكنولوجيا المالية و الرقمية والافاق التي تقدمها التقنيات المبنية على الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية.