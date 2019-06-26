الامارات | بماذا اعترف سائق الحافلة المتسبب في وفاة 17 شخصاً بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بماذا اعترف سائق الحافلة المتسبب في وفاة 17 شخصاً بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر سائق الحافلة المتسبب في حادث مروري أسفر عن وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين في دبي خلال عطلة عيد الفطر، بعدم اتباع اللوحات الارشادية على الطريق وخط السير الالزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه استخدم الطريق ذاته من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث، بحسب تحقيقات نيابة السير والمرور التي وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة وإصابة الضحايا، وطالبت بحبسه وإلزامه بسداد دية ثلاثة ملايين و400 ألف درهم.

وقال المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور، المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، إن التحقيقات توصلت إلى أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة 94 كيلو متر في الساعة التي تفوق ضعف سرعة الطريق المقررة بأربعين كيلو متر، ما أدى إلى فداحة العواقب الناجمة عن الحادث.



وتفصيلاً، أحالت نيابة السير والمرور في دبي، سائقاً عماني (53 سنة) إلى محكمة مرور دبي بعد إن وجهت إليه تهم التسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات.

وقال الفلاسي إن النيابة العامة طالبت بتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق الجرائم التي ارتكبها السائق المتسبب في الحادث طبقاً للقوانين الاتحادية النافذة، وتصل إلى الحبس فترة تصل إلى سبع سنوات وغرامة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد مبلغ ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، لصالح ورثة المتوفيين من جراء الحادث.

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وأضاف أن النيابة باشرت التحقيقات تحت إشراف النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، في الحادث الذي وقع مطلع شهر يونيو الجاري من خلال فريق يقوده رئيس النيابة وعضوية رئيس نيابة مساعد المستشار راشد الغملاسي الشامسي، ووكيل نيابة أول عبدالله بن سالمين السويدي، بالتنسيق مع المختصين في مركز شرطة الراشدية، وأمرت بتوقيف السائق المتسبب في الحادث.



وأشار إلى أن معاينة النيابة لموقع الحادث انتهت إلى أنه وقع في طريق مكون من أربعة مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، لافتاً إلى وجود مسربين مخصصين للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة في يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران باليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 متر من موقع الاصطدام توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها ومنها الحافلات الثقيلة وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة الى لوحتين إرشاديتين معلقتين ذاتا حجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 متر من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي صدم الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ 40 كيلو متر، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.



وتابع أنه بسؤال السائق في التحقيقات اعترف بعدم اتباع اللوحات الارشادية وخط السير الالزامي للحافلة التي كان يقودها وتقل 30 راكبا من جنسيات مختلفة، مشيراً إلى أنه استخدم الطريق من قبل أكثر من مرة قبل وقوع الحادث.

كما اثبتت التحقيقات من واقع التقارير الفنية التي اطلعت عليها النيابة العامة قيادة السائق الحافلة على المسرب الثاني من اليسار المخصص للمركبات الخفيفة، بسرعة 94 كيلو متر في الساعة وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، وأنه اصطدم بستارة تحذيرية معلقة ذات مستوى منخفض - تستخدم لتنبيه لمركبات المرتفعة - ثم واصل طريقه حتى اصطدمت الحافلة بحاجز حديدي يقطع الطريق أفقياً من جهة اليسار، ما أسفر عن وفاة 15 راكباً على الفور واصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أضرار بالغة بالحافلة التي واصلت طريقها بعد الاصطدام مسافة 44 مترا.