شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات سجنا لخليجي هدد رجال الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بمعاقبة خليجي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة الاعتداء وتهديد وسب رجال الشرطة، وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قاوم رجال الشرطة وهددهم ورفع مسدس بلاستيك عليهم وسبهم أثناء قيامهم بواجبهم.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم رفض إعطاء النفقة إلى طليقته وفقا للقانون حيث رفعت طليقته شكوى ضده لدى الجهات المختصة، واتصلت به الشرطة أكثر من مرة وطالبته بالحضور إلى المركز للاستماع إلى أقواله بناءً على الشكوى المقدمة من طليقته إلا أنه رفض.

وأضافت أنه بعد رفض المتهم الحضور إلى المركز توجه رجال الشرطة إلى منزله لضبطه لعدم امتثاله للقانون فصعد فوق سطح إحدى الغرف في ساحة المنزل الخارجية وسب رجال الشرطة وأشهر في وجههم مسدس وهددهم وتبين لاحقا أن المسدس بلاستيك.

وأضافت أنه تم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء وسب وتهديد رجال الشرطة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات التي نظرت في القضية واستمعت إلى أقوال المتهم، وقضت بسجنه ثلاث سنوات عن الاتهامات المسندة إليه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 3 سنوات سجنا لخليجي هدد رجال الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.