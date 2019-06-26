الامارات | محاكمة متهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة متهم قاد مركبة تحت تأثير المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجلت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها التي عقدت صباح اليوم الأربعاء الحكم على عربي متهم ب 10 تهم منها استعمال رخصة قيادة الغير والاستيلاء على رخصة الغير، وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر وتعريض حياة الأخرين للخطر، والادعاء بأنه موظف في إحدى الشركات المعروفة، وذلك إلى يوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر المقبل.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن ارتكاب عدد كبير من التهم، قال أن المركبة مرتكبة المخالفات محل اتهامه غير مسجله باسمه من الأساس وأنكر جميع التهم المرورية المنسوب إليه، كما أنكر تعاطي مادة مخدرة، مشيرا إلى أنه يأخذ علاجا يحتوي على مادة مخدرة ولكن وفق وصفة طبية، لافتاً إلى أنه محبوس على ذمة هذه القضية منذ 4 أشهر.

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ومن جانبها طالبت المحامية الموكلة للدفاع عن المتهم باستدعاء الشرطي الشاهد على قضية المتهم، وطالبت بتقرير عن فحص المادة العلاجية التي تناولها المتهم وفق وصفة طبية حتى يتسنى للمحكمة التأكد من أن العلاج الذي يتناوله يحتوي على مادة مخدرة.

وقررت المحكمة تأجيل الحكم في القضية لتقديم التقرير التفسيري من الطب الشرعي والذي طالبت به محامية المتهم، واعلان الشاهد (الشرطي) بمحضر الجلسة، وتكفيل المتهم بطريق المراقبة الإلكترونية حتى الفصل في الاستئناف.