ممثلون عن قطاع التجزئة يؤكدون على أهمية مفاجآت صيف دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للتسوق







مع انطلاق الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، تتكاتف جهود الشركاء الإستراتيجيين لهذا الحدث لتقديم توليفة مميزة من الفعاليات والعروض التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أفضل وجهات السياحة والتسوق في المنطقة والعالم.

وتضم قائمة شركاء مفاجآت صيف دبي: بنك رأس الخيمة الوطني، ماستركارد، طيران الإمارات، إعمار مولز (دبي مول)، ماجد الفطيم العقارية، مجموعة عبدالواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 وسوق التنين 2)، الزرعوني (ميركاتو)، سوق دبي الحرة، إينوك، ميراس، اتصالات.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يضم التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي العديد من الفعّاليات، وتعدّ مفاجآت صيف دبي الحدث الأهم على هذا التقويم، لذا فلقد عملنا هذا العام مع شركائنا على تقديم برنامجٍ حافل بالفعّاليات والعروض لاستقطاب الزوّار من مختلف أنحاء العالم، وفي نفس الوقت منح المقيمين العديد من العروض والفعّاليات للاستمتاع بتواجدهم في دبي خلال فترة الصيف".

"ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لتعزيز مكانة دبي بين الوجهات السياحية الملائمة للعائلات خلال الصيف، وذلك من خلال تقديم عروض وفعّاليات تناسب الجميع. ونتقدم بالشكر لشركائنا على التزامهم المستمر نحو التقويم السنوي لقطاع التجزئة، ونتطلّع للترحيب بالزوّار والمقيمين في مفاجآت صيف دبي".

وأكد ممثلو الشركاء الإستراتيجيين على حرصهم على دعم مفاجآت صيف دبي والمهرجانات والفعاليات الأخرى التي تنظمها المؤسسة، كونها تدعم اقتصاد الإمارة، وتبرز جمالية دبي كوجهة رائعة تستحق الزيارة للاستمتاع بما تتضمنه من معالم سياحية وفعاليات ومرافق ترفيهية.

طيران الإمارات

وقال الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: "يساهم حدث مفاجآت صيف دبي أشهر في جعل أشهر الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة فترة في غاية المتعة والفائدة ليس لعشاق التسوق فحسب، وإنما لجميع أفراد العائلة. لقد أصبحت دبي وجهة مميزة لقضاء عطلة الصيف بفضل مراكز التسوق المنتشرة في كل أنحاء المدينة وخيارات الترفيه العديدة، بالإضافة إلى الكثير من المعالم والمواقع الفريدة التي باتت اليوم وجهات مفضلة، ما جعلها في طليعة المدن العالمية الأكثر استقطاباً للزوار من جميع أنحاء العالم. وتعود علاقة طيران الإمارات مع مفاجآت صيف دبي إلى عام 1998 حيث بدأنا رعاية هذا الحدث منذ انطلاقته الأولى، وسوف نواصل التزامنا تجاه كل من من شأنه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة وممارسة الأعمال."

إينوك

من جانبه، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ’اينوك‘: "يسعدنا المشاركة في الدورة الثانية والعشرين من مفاجآت صيف دبي، الفعالية التي أرست معايير جديدة في مجال العروض بقطاع التجزئة والخدمات الفندقية والأحداث وعروض التوفير خلال الصيف. وبهذه المناسبة نجدد التزامنا بتزويد عملائنا وزوار إمارة دبي بالخدمات والمنتجات ذات المعايير العالية التي تتماشى مع أهداف مفاجآت صيف دبي وتؤكد مكانة دبي الرائدة كأفضل وجهة صيفية لكافة أفراد العائلة."

بنك رأس الخيمة الوطني

علّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "لقد احتفل سكان وزوار الإمارات العربية المتحدة بمهرجان مفاجآت صيف دبي لفترة تزيد عن عشرين عاماً! هذه السنة، يسعد بنك رأس الخيمة الوطني بشراكته الحصرية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومهرجان مفاجآت صيف دبي تحديداً، والتي تمنح حاملي بطاقات البنك فرصة ربح المبالغ التي ينفقوها يومياً وذلك طوال فترة مهرجان مفاجآت صيف دبي. إضافةً إلى الخصومات والامتيازات الرائعة التي يقدّمها مهرجان مفاجآت صيف دبي، سيحظى حاملو بطاقاتنا حتماً على أفضل قيمة."

سوق دبي الحرة

قال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: "يسرنا الاستمرار في شراكتنا مع مفاجآت صيف دبي عاماً بعد عام، نحن فخورون بأننا الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث السنوي، والذي يشهد حركة نشطة في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي وسوق دبي الحرة. نحن نتوقع ارتفاعاً في أعداد المسافرين خلال فصل الصيف، وسنعمل على الاستفادة في هذا الارتفاع من خلال استقطاب نصف المسافرين عبر المطارين للتسوّق في سوق دبي الحرّة."

إعمار مولز

وقال باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مولز: "يعتبر مهرجان "مفاجآت صيف دبي" من أهم الفعاليات السنوية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية تجتذب الزوار على مدار السنة. وتشهد المنطقة خلال موسم الصيف حركة سفر أكبر، وبفضل ما يقدمه المهرجان من أنشطة ومبادرات موجهة لجميع أفراد العائلة، أصبحت دبي خياراً مفضلاً ليس فقط للسياح من المنطقة، بل والمقيمين الذين يتطلعون إلى ما سيحمله المهرجان من عروض ترويجية وأنشطة مميزة. ويستعد "دبي مول" لبدء المهرجان عبر تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات العائلية. وانطلاقاً من مكانتنا كشريك استراتيجي لـ "مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة"، فإننا حريصون على دعم الجهود الرامية إلى تأكيد موقع دبي كوجهة سياحية مفضلة خلال موسم الصيف."

مجموعة عبد الواحد الرستماني

قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في "مجموعة عبد الواحد الرستماني" والوكيل الحصري لسيارات "نيسان" و"إنفينيتي" و"رينو" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية: "تفخر ’العربية للسيارات‘ بمواصلة شراكتها الاستراتيجية مع " مفاجآت صيف دبي"، للتأكيد على التزامها بنهجها القائم على إسعاد عملائها، ودعم أجواء الفرح والاحتفالات التي تعم المدينة بين المواطنين والمقيمين والزوار طوال هذا الحدث المهم الذي يهدف إلى حفز قطاعي السياحة والتجزئة. إن دعمنا للمهرجان ينبع من حرصنا على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي على قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية على مدار العام، إلى جانب دعم قطاع التجزئة المتنامي في الإمارة. إننا في العربية للسيارات نركز باستمرار على الاستفادة من جميع المناسبات للتواصل الفعال مع عملائنا، لذا فإننا نجد في هذه المبادرة منصة مثلى لإطلاعهم على عروضنا المميزة التي تضع اهتمامات العملاء في المقام الأول، والسعي الدائم لتجاوز توقعاتهم، ليس فقط من خلال توفير أفضل الأسعار المنافسة، وإنما تقديم حزم الخدمات التي تضمن لهم راحة البال مع مختلف طرازات السيارات التي أثبتت جدارتها. إن "مفاجآت صيف دبي" يمثل فرصة استثنائية لمشتري السيارات، حيث يمكنهم الاستفادة من الوفورات الكبيرة مع العروض المجزية التي نكشف عنها حصريًا لهذه المناسبة. ويطيب لنا التوجه بالدعوة إلى جميع عملائنا هذا الصيف لزيارة صالاتنا للتعرف عن كثب على العروض المجزية التي نقدمها على سيارات نيسان وإنفينيتي ورينو."

نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين 1 وسوق التنين 2)

علّق عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة نخيل مولز: "يسرنا الترحيب بالنسخة 22 من مفاجآت صيف دبي في ابن بطوطة مول وسوق التنين وذي بوينت في نخلة جميرا ولا يزال يحتل مكانته الرائدة كأحد أكثر فعاليات التجزئة ترقباً على قائمة فعاليات دبي التي ينتظرها المقيمون والسياح بكل شغف، ويلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للتسوق عالمياً."

"وبصفتنا شريك استراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فإنّ شركة نخيل مولز ملتزمة نحو تقديم تجارب استثنائية لا مثيل لها خلال هذا الحدث الضخم الذي يستمر على مدى 6 أسابيع، حيث نستعد لإقامة العديد من أنشطة الترفيه العائلية المتميزة والعروض الحيّة، علاوة على العديد من عروض التسوق الرائعة والجوائز القيّمة."

ماجد الفطيم

قال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، ماجد الفطيم العقارية: "تمثل مفاجآت صيف دبي أبرز الفعاليات للتسوق والترفيه العائلي للمقيمين والسياح في الإمارة على حد سواء، كما أنها فرصة للعائلات لقضاء وقت ممتع معاّ والمشاركة في أنشطتها المفضلة واستكشاف عروض لا تضاهي على مختلف العلامات التجارية العالمية. وتهدف المراكز التجارية التابعة لماجد الفطيم كل عام إلى رفع المستوى ومفاجأة الزوار عبر الجوائز والعروض الخاصة والأنشطة الترفيهية الحصرية. إن جدولنا الحافل بالفعاليات سيوفر تجارب لا تنسى ولحظات رائعة للجميع هذا الصيف."

مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي)

وقال ستيفن كليفر، مدير مراكز التسوق في مجموعة الفطيم العقارية: "يشهد مهرجان مفاجآت صيف دبينمواً مطرداً عاماً بعد آخر، ونحن متحمسون دائماً لمواكبة هذا النمو عبر توفير أفضل التجارب للمتسوقين الأعزاء. ولا يشكل هذا العام استثناءً لذلك، حيث سيكون المهرجان الأكبر من نوعه مع افتتاح منطقة ’كيدز روك‘. ونظراً لانطلاق المهرجان خلال أشهر الصيف الحارة، حرصنا على توفير منطقة ترفيهية داخلية للأطفال، إلى جانب تقديم هذا المفهوم الجديد المتمثل بإقامة مهرجانٍ خاص بالأطفال ليتحول ’دبي فستيفال سيتي مول‘ إلى ساحة احتفالية للصغار، ويوفر أنشطة ترفيهية متواصلة على مدى 6 أسابيع، بالإضافة للعروض الحيّة مع شخصياتهم المفضلة من ’بي جي ماسكس‘ و’انجري بيردز‘. علاوةً على ذلك، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 50% في عدد المشاركات في الحملة الترويجية "أنفق واربح"، ولذلك ستتميز نسخة هذا العام من المهرجان بالمزيد من الجوائز لعملائنا الأعزاء عبر زيادة عدد الجوائز الأسبوعية، إلى جانب الجائزة الكبرى والمتمثلة بتقديم سيارة ’لكزس جي إكس 2019‘ الفاخرة. نتطلع قدماً للترحيب بكافة سكان دبي وزوارها خلال المهرجان الذي يعد من أروع فعاليات التسوق على الإطلاق."

ميركاتو

علّقت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا قائلة: "تعتبر مفاجآت صيف دبي إحدى أبرز الفعاليات المرتقبة في دبي، وتجتذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم لقضاء تجربة حافلة بالخصومات والفعاليات الترفيهية وفرص التسوق وربح الجوائز القيمة خلال أشهر الصيف.

سوف يستضيف ميركاتو خلال مهرجان الصيف تجربة مميزة تقام أول مرة في المنطقة إذ يقدم تجربة التزحلق داخل المول إذ يمكن للزوار الانزلاق من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي في المول وتسجيل الهدف في المرمى حيث التشويق وروح الحماس عدا عن مهرجان السيرك حيث عروض السيرك العالمية المبهرة والعروض الجوالة التي تضفي أجواء البهجة في كل مكان وورش سيرك الأطفال.

أما محبي التسوق فهم على موعد مع 6 أسابيع من الحسومات المغرية إذ يقدم ميركاتو للمتسوقين عرض تسوق وأربح وخصومات تتراوح بين 30- 75 % لدى مجموعة كبيرة من المتاجر فكل متسوق ينفق 200 درهم أو أكثر في أي متجر من متاجر ميركاتو أو تاون سنتر جميرا خلال مفاجآت صيف دبي سيحظى بفرصة الفوز بجوائز قيمة. نتطلع إلى صيف مذهل هذا العام يدخل البهجة والسرور في نفوس المتسوقين من الأطفال والكبار معاً."

تستمر مفاجآت صيف دبي هذا العام حتى 3 أغسطس، وتشهد برنامجاً حافلاً بالفعّاليات الترفيهية والعروض الترويجية على مدى ستة أسابيع، وتتيح المفاجآت الفرصة للزوّار والمقيمين للتسوّق بأفضل الأسعار والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

مفاجآت صيف دبي هي جزء من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، والذي يضم أهم مهرجانات تجارة التجزئة، والتخفيضات الكبرى، وتجارب التسوّق الحصرية وغيرها من الفعّاليات التي تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع التجزئة في اقتصاد دبي. للمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على الموقع الإلكترونيwww.dubaisummersurprises.ae أو شبكة التوصل الإجتماعي @DSSsocial.