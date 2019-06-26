"نيسان" تعلن عن تغييرات في الإدارة العليا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند

أعلنت "نيسان" اليوم عن إجراء تغييرات على قيادتها العليا حيث قامت بتعيين جوني بايفا في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، وتييري صباغ مديراً إدارياً لـ"نيسان" الشرق الأوسط.

وتعليقاً على الأمر، قال بيمان كارغار، نائب الرئيس الأول لشركة نيسان موتورز المحدودة ورئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند: "تسعى "نيسان" إلى توسيع حضورها في أفريقيا والشرق الأوسط والهند بموجب الخطة المتوسطة الأمد التي تمتد حتى عام 2022. ويسعدنا الترحيب ببافيا من "نيسان" كندا الذي انتقل إلى المنطقة لقيادة أعمالنا الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط والهند. كما نهنّئ تييري على منصبه الجديد في المؤسسة حيث سيتولى قيادة عملياتنا في الشرق الأوسط. ويسرّني التأكيد على أنّ الاثنين يتمتعان بمعرفة واسعة في قطاع السيارات ولهما سجلّ حافل بالنجاحات. كما أننا على ثقة بأنّ خبرتهما الاستراتيجية ومهاراتهما تضيف قيمة كبيرة إلى مساعينا الهادفة إلى النموّ في المنطقة."

يتمتع جوني بايفا بخبرة أكثر من 20 عاماً ضمن تحالف رينو-نيسان، حيث أشرف مؤخراً في "نيسان" كندا على عمليات الشركة بما فيها المبيعات والتسويق، والشؤون المالية، وشبكة الموزعين، والتخطيط المؤسسي وتخطيط المنتجات، وخدمة ما بعد البيع، وشركة تمويل المبيعات الحكر. ويخلف بايفا الذي يعمل تحت قيادة بيمان كارغار، نائب الرئيس الأول ورئيس مجلس إدارة الشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند، سيفاغنانام كاليانا الذي انتقل إلى المملكة المتحدة ليتولى منصب المدير الإداري لـ"نيسان" بريطانيا العظمى.

ويتمتع صباغ بأكثر من 15 سنة خبرة في قطاع السيارات في الشرق الأوسط حيث تولى سابقاً منصب مدير المبيعات في "نيسان" الشرق الأوسط، وانتقل إلى "نيسان" من شركة "فورد" الشرق الأوسط التي تولى فيها منصب المدير الإداري. ويخلف صبّاغ الذي اكتسب خبرة واسعة من عمله مع المصنّعين مثل مرسيدس-بنز وكاديلاك، يورغن شميتز الذي قرر مغادرة "نيسان" بعد 11 عاماً بحثاً عن فرص جديدة.

يشار إلى أنّ بايفا وصباغ سيعملان في مكتب "نيسان" الشرق الأوسط الكائن في دبي، الإمارات العربية المتحدة.