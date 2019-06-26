الامارات | «الإمارات اليوم» تتصدر المواقع الإلكترونية الصحافية في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تتصدر المواقع الإلكترونية الصحافية في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، إنجازاً نوعياً في مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال النشر الإلكتروني، بتبني الخيارات الرقمية وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث نجح القطاع في المزاوجة بين الإعلام الرقمي والصحافة المطبوعة سعياً لتقديم أفضل أشكال الخدمات الإعلامية للقارئ والمتلقي، وتعزيزاً لمكانة دولة الإمارات كمركز إعلامي متطور على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتمكنت صحيفتا «الإمارات اليوم» و «البيان» من إحراز مكانة متقدمة في مجال النشر الإلكتروني بنجاحات نوعية، حيث حصد «البيان» عديد من الجوائز المحلية والإقليمية، كان آخرها التتويج بجائزة الصحافة العربية في مارس 2019، عن فئة «الصحافة الذكية»، بينما تصدّر الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم» مواقع الصحف الإماراتية تبعاً لمؤشرات البحث والاطلاع والقراءة.

وتفصيلاً، تصدّر الموقع الإلكتروني لـ«الإمارات اليوم» مواقع الصحف الإماراتية، حسب تقرير شركة «نراتيف» الرائدة في مجال قياس توجهات الجمهور في الشرق الأوسط، الذي أظهر حصول الصحيفة على المركز الأول على الصعيد المحلي بنسبة بحث واطلاع وقراءات تجاوزت ستة ملايين زيارة، بما يبرز المكانة والثقة التي تتمتع بها الصحيفة بين جمهور القراء كمصدر أول للخبر.

وشهد موقع «الإمارات اليوم» على شبكة الانترنت تحديثاً في التصميم لتيسير التصفّح والاطلاع على الأخبار، فضلا عن إطلاق عدد من الأبواب الجديدة، أبرزها نشرة «الإمارات اليوم»، بالإضافة إلى تخصيص برامج فيديوهات متعددة عبر المنصات الرقمية للصحيفة.

ووصل عدد متابعي «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي إلى نحو 3.25 مليون متابع، بواقع مليونين و141 ألف متابع عبر «تويتر»، و881 ألف متابع عبر «فيس بوك»، بينما وصل عدد متابعي الصحيفة عبر تطبيق «انستغرام» إلى أكثر من 224 ألف متابع.

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وقالت مديرة الموقع الإلكتروني لصحيفة «الإمارات اليوم»، نورة الرئيسي، إن «تصدّر موقع الصحيفة المركز الأول محلياً يعد ثمرة لخطة بدأتها الصحيفة مطلع العام الجاري لتطوير الموقع والمنصات الرقمية، بما يلبي تطلعات القراء بمختلف فئاتهم وشرائحهم العمرية، مع توسيع قاعدة القراء والمتابعين عربياً عبر زيادة وتنويع المحتوى المهم للقارئ في شتى دول المنطقة، وزيادة الاعتماد على القصة المصورة والفيديو غراف كونها الأكثر وصولا وتأثيراً».

وأكدت الرئيسي أن «الامارات اليوم» تستلهم خطواتها التطويرية من نهج دبي ودولة الإمارات، في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والتطبيقات الحديثة، وتتبع في ذلك الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة دبي للإعلام والرامية إلى إيصال المحتوى النافع والمتميز، بأسهل الطرق وأسرعها، مع الحفاظ على ثوابت الصحيفة المعروفة بقربها من القراء، والملتزمة بالأصول المهنية والمصداقية.

ومن جانبها حققت المواد المنشورة عبر حسابات «البيان» على منصات التواصل الاجتماعي مشاهدات بلغت ثمانية ملايين، تفاعل معها نحو 500 ألف متابع، محققة نمو 81% في عدد المتابعين كما حققت البيان عدد مشاهدات على الأجهزة الأخرى منها الهواتف الذكية والتابلت وأجهزة الكمبيوتر بلغ 19 مليوناً. وتصدّر موقع الصحيفة في شهر مايو الماضي، المركز الخامس على مستوى المنطقة العربية، حسب إحصاءات «إيفيكتف ميجر»، أما عدد زوار الموقع خلال هذه الفترة، بلغ 11 مليون زائر، من مختلف انحاء العالم.

وواكبت «البيان» رواج أنواع مختلفة من المحتوى النوعي مثل البودكاست ووفرت عبر هذه الوسيلة المسموعة محتوى حصري ومتميز، حقق في الأشهر الثلاثة الأخيرة 72 ألف مرة الاستماع، ويبث «بودكاست البيان» برامج متنوعة بالصوت، إضافة إلى خاصية المحتوى المتسارع، وآبل نيوز وغيرها؛ الأمر الذي أدى إلى توسيع الانتشار للمحتوى الذي وصل إلى 1.8 مليون مادة عبر محرك البحث «غوغل».

وأكدت مدير تحرير الإعلام الرقمي في صحيفة البيان، آمنة صالح البنا، أن الصحيفة كانت من أوائل الصحف العربية في المنطقة والعالم التي وعت أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها وآفاقها المستقبلية، متابعة «سارعت البيان إلى دمج تلك التقنيات في منصاتها ما نتج عنه تحول جذري في العلاقة مع جمهورها، حيث أصبح بإمكان الصحيفة للمرة الأولى التعرّف بدقة على سمات الجمهور ورغباته وطريقة تلقيه للمعلومات وتقديم أخبار وموضوعات بشكل شخصي عبر خاصية»بياني«التي تتيح صفحة لكل قارئ يتغير محتواها وفق اهتماماته، وتطبيق ذكي آخر بخاصية»المساعد الافتراضي«الذي يتيح للمتصفحين الطلب بالصوت ما يرغبون بقراءته أو مشاهدته».

وأوضحت البنا أن البيان أحدثت تطوراً في إثراء منصاتها الرقمية بتحليلات تتجاوز سرد الأخبار، واستطلاعات رأي ترصد بشكل آني آراء الجمهور في قضايا مختلفة، حيث نشر الموقع الإلكتروني في الفترة من مارس إلى مايو الماضيين 26 ألف مادة، حققت قراءات بلغت 26 مليوناً، وتفاعلاً وصل إلى 19 مليون دقيقة، كما أطلقت الصحيفة في مارس 2018 أول منصة رقمية متخصصة بالفيديوهات، تابعة لموقع إخباري، وهي «شوف البيان» التي تعد أكبر منصة فيديوهات في العالم العربي، مواكبةً أهم الأحداث والقصص المحلية والعالمية، إذ بلغ عدد الفيديوهات التي نشرها عبرها نحو 1700 فيديو، منها 17 سلسلة تواكب المستجدات المحلية والإقليمية والدولية بمعدل فيديوهات بلغ 225 فيديو.